Πρωτοβουλία δημοτών για την προστασία και την αναβάθμιση της λίμνης του Αγίου Νικολάου

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Δημοτών Αγίου Νικολάου παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου (10/10), ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για την προστασία, τη λειτουργική αναβάθμιση και την ουσιαστική ανάδειξη της λίμνης, του εμβληματικότερου τοπόσημου, της «βιτρίνας» της πόλης.

Η πρωτοβουλία έχει ανοιχτό και συνεργατικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπεί σε αντιπαράθεση με τη δημοτική αρχή ή με προηγούμενες διοικήσεις. Στόχος της είναι να συμβάλει δημιουργικά, με τεκμηριωμένες ιδέες και ενεργή συμμετοχή των πολιτών, στη διαμόρφωση ενός συνολικού σχεδίου που θα ανταποκρίνεται στη σημασία της λίμνης για την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνική ζωή και την τουριστική ταυτότητα του Αγίου Νικολάου.

Οι βασικές προτάσεις:

Επισκευή και επαναλειτουργία της ιστορικής κρήνης.

Αποκατάσταση ή τοποθέτηση λειτουργικών καθιστικών, με αναφορά στα ιδιαίτερα παλαιά παγκάκια της περιοχής.

Ορθότερη χωροθέτηση και συστηματικός καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων.

Ανάπλαση του πρασίνου και φύτευση ντόπιων αρωματικών φυτών της Κρήτης.

Λειτουργία δημόσιων τουαλετών για κατοίκους και επισκέπτες.

Ασφαλής ολοκλήρωση του μονοπατιού προς την οδό Νικολάου Πλαστήρα.

Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης φωτισμού με σεβασμό στη μορφολογία του τοπίου και περιορισμό της φωτορύπανσης.

Αξιοποίηση του κτιρίου της παλιάς Τουριστικής Αστυνομίας.

Ανάδειξη του «Άη Νικόλα των ψαράδων» και διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας γεωλογικού μουσείου.

Ορισμός υπευθύνου από τον Δήμο για τη συστηματική καθαριότητα και φροντίδα της περιοχής.

Συνολική ανάπλαση της δυτικής πλευράς της λίμνης με πράσινο, φωτισμό και κατάλληλες πολιτιστικές παρεμβάσεις.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας καλεί τη δημοτική αρχή Αγίου Νικολάου να φέρει το θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση ειδικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει την εποπτεία, την ωρίμανση και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης για τη λίμνη και την ευρύτερη περιοχή της.

«Η λίμνη είναι το σαλόνι του σπιτιού μας και η βιτρίνα της πόλης μας. Οφείλουμε να την παραδώσουμε καθαρή, ασφαλή, λειτουργική και αντάξια της ιστορίας της στα παιδιά και στα εγγόνια μας», τονίζει η Ομάδα Πρωτοβουλίας Δημοτών Αγίου Νικολάου, δηλώνοντας έτοιμη να συνεισφέρει με ιδέες, διάλογο και εθελοντική εργασία.

Ομάδα Πρωτοβουλίας Δημοτών Αγίου Νικολάου