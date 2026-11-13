Συνάντηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων με φορείς Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και Λασιθίου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η συνάντηση ενημέρωσης και δικτύωσης φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) με εκπροσώπους Δήμων από τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Η συνάντηση έγινε μετά από πρόσκληση του Περιφερειακού Φόρουμ για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Καινοτομία της Περιφέρειας Κρήτης.

Εισηγητικά, ο Συντονιστής του Φόρουμ Αντώνης Παπαδεράκης αναφέρθηκε στη σημασία της Κοινωνικής Οικονομίας και στον κομβικό του ρόλο, ενώ η Προϊσταμένη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Κατερίνα Βλασάκη παρουσίασε αναλυτικά τον σχεδιασμό και τις προγραμματισμένες δράσεις για την ενίσχυση και διασύνδεση του τομέα σε περιφερειακό επίπεδο.

Θετικός απολογισμός για το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

Οι εκπρόσωποι της ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης, Βαλάντης Ξυδιανός και της Αναπτυξιακής Κρήτης Άννα Χατζάκη, αναφέρθηκαν στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Τόνισαν τη σημαντική μέχρι σήμερα ανταπόκριση των δικαιούχων, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για την τελική συμβολή του προγράμματος στην ενίσχυση της απασχόλησης, τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων της Κρήτης.

Συνεργασία με τους Δήμους και βιώσιμη ανάπτυξη

Ακολούθησε δικτύωση και πλούσιος διάλογος με τοποθετήσεις και προτάσεις από τους εκπροσώπους των κοινωνικών επιχειρήσεων των Δήμων Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, Χερσονήσου και Μινώα Πεδιάδος. Κατά τη συζήτηση τονίστηκε η ανάγκη προβολής του ρόλου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ενδυνάμωσης των σχέσεων συνεργασίας των φορέων Κ.Αλ.Ο. με τους Δήμους.

Κοινή προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων που παρέχει ο Νόμος για τη στήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων από τους ΟΤΑ, η ενίσχυση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και η αξιοποίησή τους στην αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών θεμάτων, όπως η ερημοποίηση, η γήρανση του πληθυσμού, η κατοικία και το περιβάλλον, καθώς και στην υλοποίηση τοπικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης.