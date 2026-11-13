Διδακτική επίσκεψη του Γυμνασίου Κριτσάς στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου Κριτσάς πραγματοποίησαν μια ξεχωριστή διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά Ηρακλείου και στον τάφο του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα, στον λόφο Μαρτινέγκο.

Στόχος της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές/τριές μας τη ζωή, το έργο και την πνευματική παρακαταθήκη του Νίκου Καζαντζάκη, ανακαλύπτοντας τη λογοτεχνία πέρα από τις σελίδες του σχολικού βιβλίου.

Στο Μουσείο, τα παιδιά παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, περιηγήθηκαν στους εκθεσιακούς χώρους και συμμετείχαν ενεργά στην ξενάγηση, απαντώντας με προθυμία και εύστοχες παρατηρήσεις στις ερωτήσεις της μουσειοπαιδαγωγού.

Ιδιαίτερη εντύπωση τους προκάλεσε η έκθεση κόμικ του Soloup, εμπνευσμένη από το έργο «Ζορμπάς», μέσα από την οποία ανακάλυψαν έναν διαφορετικό, σύγχρονο και εικαστικό τρόπο προσέγγισης της λογοτεχνίας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη, στον λόφο Μαρτινέγκο, όπου οι μαθητές/τριές μας στάθηκαν με σεβασμό μπροστά στο μνημείο του συγγραφέα, σε έναν χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος. Η μαθήτρια Δέσποινα Σγουρού διάβασε βασικές πληροφορίες για το συγγραφέα και η Γεωργία Σκουλικάρη μας έφερε στη μνήμη μερικές από τις ιδέες του, όπως «Φτάσε όπου δεν μπορείς», «Αγάπα τον Άνθρωπο γιατί είσαι συ», «Να αγαπάς την ευθύνη! Να λες εγώ εγώ μοναχός μου θα σώσω τον κόσμο. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω»…

Η εκπαιδευτική αυτή εμπειρία έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωματικά τη λογοτεχνία, να συνδέσουν τη γνώση με τον τόπο και την πολιτιστική μας κληρονομιά, να καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.

Γιατί η λογοτεχνία δεν περιορίζεται στις σελίδες ενός βιβλίου. Ζωντανεύει μέσα από εικόνες, αφηγήσεις, τόπους και εμπειρίες που μας προσκαλούν να ανακαλύψουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας.

Ευχαριστούμε θερμά το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη για τη φιλόξενη υποδοχή και την ενδιαφέρουσα ξενάγηση.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν επίσης στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας Βάρδα Δέσποινα, Κοζύρη Γεώργιο, Κοκολάκη Κωνσταντίνα και Μιχελάκη Εμμανουήλ, που συνόδευσαν τους μαθητές και τις μαθήτριές μας και συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της διδακτικής επίσκεψης.