Η Περιφέρεια Κρήτης στην Ολλανδία για την έναρξη του έργου EUROASIS

Η ακραία ζέστη έχει μπει στη ζωή μας. Είναι μία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που δοκιμάζει την υγεία μας. Για να ενισχύσει την προστασία των πολιτών, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο νέο ευρωπαϊκό έργο EUROASIS.

Η Κρήτη είναι μία από τις επτά ευρωπαϊκές περιοχές που θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών. Η Περιφέρεια θα εξετάσει ποιες λύσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες του νησιού και πώς μπορούν να προσαρμοστούν στις τοπικές συνθήκες. Στόχος είναι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να μπορούν να προετοιμάζονται καλύτερα για τους καύσωνες και να προστατεύουν όσους εκτίθενται περισσότερο στη ζέστη.

Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστούν και θα δοκιμαστούν 24 λύσεις σε τέσσερις πιλοτικές πόλεις, το Άμστερνταμ, την Αθήνα, τη Σαραγόσα και το Ρέτζιο Εμίλια. Στις λύσεις περιλαμβάνονται χώροι δροσιάς, σκιερές διαδρομές και ψηφιακά εργαλεία που προβλέπουν σε ποια σημεία μιας πόλης θα αναπτυχθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Στον σχεδιασμό των μέτρων θα συμμετάσχουν, μέσω τοπικών εργαστηρίων, και άνθρωποι που επηρεάζονται περισσότερο από την ακραία ζέστη, όπως οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους.

Η εναρκτήρια συνάντηση του EUROASIS πραγματοποιήθηκε στο Βάγκενινγκεν της Ολλανδίας. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Ευγενία Στυλιανού, Διευθύντρια της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής, και η Ελένη Καργάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προσαρμογής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας.

Στη συνάντηση οι εταίροι παρουσίασαν τις λύσεις που θα δοκιμαστούν και συζήτησαν πώς θα συνεργαστούν οι πιλοτικές πόλεις με τις περιοχές που θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επίσκεψη στο Άμστερνταμ, όπου εκπρόσωποι του Δήμου παρουσίασαν τοπικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ζέστης.

Οι πρώτοι 18 μήνες του έργου θα αφιερωθούν στην προετοιμασία των πιλοτικών δοκιμών. Στο διάστημα αυτό θα αρχίσει και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των μέτρων, ώστε οι τοπικές αρχές να μπορούν να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις και μετά τη λήξη του έργου.

Το EUROASIS, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Βάγκενινγκεν, συγκεντρώνει 29 εταίρους από 13 χώρες. Διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2030 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.