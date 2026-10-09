Συνάντηση κλιμακίου του ΚΚΕ με τον Αγροτικό Σύλλογο Οροπεδίου Λασιθίου

Η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών του Οροπεδίου Λασιθίου για την μεγάλη καταστροφή της παραγωγής τους, εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει όλος ο κάμπος, εκφράστηκε στην συνάντηση που είχε κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Μανώλη Συντυχάκη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και βουλευτής του κόμματος και την Ρένα Δαλαβέρου-Καρύδη, στέλεχος του ΚΚΕ, με εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής και του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Στην συνάντηση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν η Μαρία Κοντογιάννη, Εργαζόμενη της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού και μέλος της προσωρινής διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου, ο Μανώλης Κρασανάκης, διευθυντής της Ένωσης Αγροτικού Συνεταιρισμού και ο Χαράλαμπος Χριστοφάκης, ο οποίος είναι κι αυτός μέλος της προσωρινής διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών μίλησαν για ολική, κυριολεκτικά, καταστροφή της παραγωγής τους την οποία δεν πρόλαβαν να μαζέψουν, καθώς λόγω καιρικών φαινομένων, καθυστέρησαν φέτος να φυτέψουν. Όπως ανέφεραν, το 80% της παραγωγής πατάτας και άλλων κηπευτικών άνω των 25.000 τόνων έχει καταστραφεί, ενώ η ζημιά υπολογίζουν ότι προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια, τονίζοντας ότι 500 με 600 οικογένειες περίμεναν να ζήσουν και να ζεσταθούν τον χειμώνα από αυτήν τη χαμένη σοδειά. Οι ζημιές, που περιλαμβάνουν αγροτικά μηχανήματα, αποθήκες και προϊόντα, δεν έχουν υπολογισθεί στο σύνολο τους καθώς δεν μπορούν ακόμα να προσεγγίσουν τα χωράφια.

Ανέδειξαν επίσης το γεγονός ότι κινδυνεύει και η επόμενη αγροτική χρονιά, από τη στιγμή που δεν θα έχουν σπόρους να φυτέψουν αλλά ούτε χρήματα για να ξεκινήσουν την παραγωγή, δεδομένου ότι είναι ήδη χρεωμένοι σε γεωπόνους, προμηθευτές και τράπεζες, χρέη που δεν μπορούν να ξεπληρώσουν αφού η παραγωγή τους πλέον σαπίζει μέσα στα νερά, κάτι που θα επηρεάσει και την τοπική οικονομία γενικότερα που στηρίζεται στο αγροτικό εισόδημα.

Ο Μανώλης Συντυχάκης από την μεριά του, ανέφερε ότι το ΚΚΕ βρίσκεται δίπλα τους, στον αγώνα για διεκδίκηση 100% αποζημίωση στην βάση της παραγωγής και στον επανασχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής με όλα τα αναγκαία έργα και την ανάγκη να υπάρχει η απαιτούμενη συντήρηση των θυροφραγμάτων προς το φράγμα Αποσελέμη, τα οποία αν δούλευαν θα μπορούσαν να αποσοβήσουν την τεράστια καταστροφή. Τόνισε ότι «(…) έχοντας την εμπειρία του Daniel στην Θεσσαλία που ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί πλήρως, όπως και εδώ στο Αρκαλοχώρι, ο κόσμος δεν πρέπει να πιστέψει στα μεγάλα λόγια των κυβερνητικών παραγόντων και ότι δεν θα είναι μια εύκολη μάχη. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντική η μαζική δράση του αγροτικού συλλόγου και η κοινή δράση με τους υπόλοιπους αγροτικούς συλλόγους και την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων (ΠΕΜ), βάζοντας στο στόχαστρο την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ που προωθεί το ξεκλήρισμα των μικρών αγροτών και την συγκέντρωση της γης στα χέρια λίγων. Μόνο μέσω του αγώνα μπορείτε να καταφέρετε να μείνετε στον τόπο και την παραγωγή σας. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να ανοίξει τον κορβανά, χωρίς καμία καθυστέρηση και χρονοτριβή. Οι ανάγκες σας δεν μπορούν να περιμένουν» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ ανέδειξε και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει χρήμα όταν είναι για τους μεγαλοκατασκευαστές και τους βιομηχάνους, παραπέμποντας στην προχθεσινή ανακοίνωση για την επιδότηση της ενέργειας στις βιομηχανίες.

Τέλος ο βουλευτής του κόμματος δεσμεύτηκε ότι το Κόμμα θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τις διεκδικήσεις τους και κάλεσε τους αγρότες και κατοίκους του Οροπεδίου Λασιθίου να πιστέψουν στην δική τους δύναμη, οργάνωση και αποφασιστικότητα αποφεύγοντας τις «Σειρήνες» του εφησυχασμού και της «ατομικής ευθύνης», διεκδικώντας:

Να υπάρξει άμεση καταγραφή των ζημιών και καταστροφών σε οικίες, υποδομές, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο κ.λπ. και να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν, με τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος σε κάθε οικογένεια.

Να γίνουν ατελώς δεκτές οι αιτήσεις και να αποζημιωθούν στο 100%, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για τις ζημιές σε φυτική παραγωγή, σε αγροτικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, πάγιο), μηχανήματα, αποθήκες και αποθηκευμένη παραγωγή για το σύνολο των πληγέντων αγροτών (κατά κύριο επάγγελμα και μη) καθώς και των ελεύθερων επαγγελματιών σε μηχανήματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.α.

Να παγώσουν τα χρέη και να μη χαθεί καμία ρύθμιση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και για τις μικρές επιχειρήσεις, τους καταστηματάρχες, για τους πληγέντες όλης της περιοχής, τους εργαζόμενους και για την εφορία, τον ΕΦΚΑ (αγροτών – επαγγελματιών), για το δήμο, για τις τράπεζες, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους.

Να δοθεί μηνιαίο επίδομα με προσαύξηση για κάθε παιδί, σε κάθε νοικοκυριό, για όσους μένουν χωρίς εισόδημα και για μισθωτούς που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των καταστροφών.

Να αποκατασταθούν άμεσα τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης ηλεκτρισμού, οδοποιίας και άλλες βασικές υποδομές. Αποκατάσταση και ενίσχυση αποστραγγιστικών καναλιών και οδοποιίας – καθαρισμός καναλιών και ποταμών.

Να μεταβιβαστεί σε αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί και θα εκπροσωπείται από την περιοχή, η λήψη των αποφάσεων για τον χειρισμό των θυροφραγμάτων προς το φράγμα Αποσελέμη.

Το Γραφείο Τύπου