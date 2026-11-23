Η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και οι προοπτικές ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στο Λασίθι αποτέλεσαν το κεντρικό θέμα της συνάντησης στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου, Γιώργο Πατεράκη και τον Πρόεδρο των Επιτροπών Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, Χάρη Χαρούλη.

Κατά τη συνάντηση, εξετάστηκαν οι ανάγκες των γηπέδων και των αθλητικών χώρων του νομού, καθώς και οι δυνατότητες αναβάθμισής τους, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών υποδομών που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σωματείων, των αθλητών και της νεολαίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία Ενωσιακού Γηπέδου στο Λασίθι, μιας υποδομής που θα μπορεί να φιλοξενεί τις Μικτές Ομάδες της ΕΠΣ Λασιθίου, τις ακαδημίες ποδοσφαίρου και τις ομάδες του νομού και η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του τοπικού ποδοσφαίρου.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι η στενή συνεργασία και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων αποτελούν βασική προϋπόθεση, ώστε οι σχεδιασμοί αυτοί να αποκτήσουν συγκεκριμένη προοπτική υλοποίησης, προς όφελος του αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας του Λασιθίου.