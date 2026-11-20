Με την επανεκλογή του Περιφερειακού Συμβούλου Κρήτης, Εντεταλμένου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Γιώργου Αλεξάκη στη θέση του Αντιπροέδρου της CPMR, με ευθύνη τον Τομέα Μεταφορών και Προσβασιμότητας, επιστεγάστηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 54η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των 150 Παράκτιων και Νησιωτικών Περιφερειών (CPMR). Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώνονται το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 στην πόλη Stavanger της Νορβηγίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών, ο Γιώργος Αλεξάκης, με την ιδιότητά του παρουσίασε το ετήσιο έργο και απολογισμό του Οργανισμού καθώς και την τελική Διακήρυξη. Η επανεκλογή του επιβεβαιώνει τη διαχρονική και συνεπή παρουσία της Κρήτης στη Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Περιφερειών, η οποία ξεκίνησε το 1981.

Κατά τη διάρκεια της 54ης Γενικής Συνέλευσης, νέος Πρόεδρος του Οργανισμού εξελέγη ο Ισπανός Αντιπεριφερειάρχης της Καταλονίας Juame Duch. Η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης αποτελούμενη από τον επανεκλεγέντα Αντιπρόεδρο και την προϊσταμένη Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου, Τζαγκαράκη, την προϊσταμένη Αλιείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Αλίκη Καρούσου, και την προϊσταμένη Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών, Βασιλική Μαδούλκα, συναντήθηκε με το νέο Πρόεδρο και απηύθυνε πρόσκληση επίσκεψης στην Κρήτη.

Η συμβολή της Κρήτης στην ευρωπαϊκή ατζέντα

Η ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης περιέλαβε παρουσιάσεις και συζητήσεις τόσο ανά θεματική ενότητα όσο και ανά γεωγραφική περιφέρεια. Στο επίκεντρο τέθηκαν το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, ο νέος προϋπολογισμός του Οργανισμού, η ενεργειακή μετάβαση και ο ρόλος των Περιφερειών στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις της εδαφικής συνοχής, της κλιματικής αλλαγής, της συνδεσιμότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών περιοχών.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να συμβάλλει στον ευρωπαϊκό διάλογο και στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τον επόμενο Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις μεταφορές, την προσβασιμότητα και τη διασύνδεση των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της Ευρώπης, μέσα από την παρουσία του Γιώργου Αλεξάκη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε αξιόλογα μεγάλα έργα στους τομείς των Υποδομών και της Υδατοκαλλιέργειας, καθώς και ξενάγηση στην Περιφέρεια Rogaland.