Με ουσιαστική συμμετοχή και τη δυναμική παρουσία της νεολαίας της πόλης πραγματοποιήθηκε (19/11) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η ενημερωτική συνάντηση του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη σύσταση και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες από τα 15μελή μαθητικά συμβούλια των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου, φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) ενώ δύο σχολικές μονάδες παρακολούθησαν τη διαδικασία διαδικτυακά.

Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Άννα Οικονομίδου-Οικονόμου, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Στερεός Ατσαλάκης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Μαρία-Ναυσικά Γάλλου καθώς και η κ. Χριστίνα Τζώρτζη από το Γραφείο Νέας Γενιάς.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος τόνισε τη σημασία του θεσμού επισημαίνοντας ότι δίνει ουσιαστική φωνή στη νέα γενιά του τόπου. Όπως ανέφερε, τα μέλη του Συμβουλίου θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με τη δημοτική αρχή για τα αιτήματά τους και να καταθέτουν το δικό τους Πρόγραμμα Δράσης.

Στη στήριξη του δήμου εστίασε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος στηρίζει έμπρακτα την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά.

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας του Δήμου και η κ. Τζώρτζη παρουσίασαν αναλυτικά τη δομή και το πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, εστιάζοντας στους παρακάτω άξονες:

• Τη λειτουργία της Συνέλευσης και του Συμβουλίου

• Τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Νέων

• Την υποβολή υποψηφιοτήτων και τη διεξαγωγή των ψηφιακών εκλογών

• Τους διαθέσιμους πόρους του Δήμου για την υλοποίηση δράσεων από τους νέους

Η παρουσίαση είχε έντονα διαδραστικό χαρακτήρα, καθώς οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Slido.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με έναν ζωντανό και εποικοδομητικό διάλογο κατά τον οποίο οι μαθητές και οι φοιτητές κατέθεσαν τους προβληματισμούς, τις ιδέες και τις προτάσεις τους για την πόλη.