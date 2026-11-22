Υπάρχουν στιγμές που τα προβλήματα, οι ελλείψεις και οι δυσκολίες της καθημερινότητας περνούν σε δεύτερη μοίρα. Στιγμές που αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι να αισθανθείς ότι βρίσκεσαι σε καλά χέρια. Ότι απέναντί σου έχεις ανθρώπους που θέλουν να σε βοηθήσουν, να σε εξυπηρετήσουν και να κάνουν ό,τι μπορούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που σε απασχολεί.

Κάπως έτσι γεννιέται η σκέψη ότι είμαστε πραγματικά τυχεροί όσοι βρισκόμαστε στην περιοχή ευθύνης του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Και αυτή δεν είναι μια διαπίστωση που προκύπτει απλώς από όσα ακούμε ή βλέπουμε γύρω μας. Είναι αποτέλεσμα προσωπικής εμπειρίας.

Όσες φορές χρειάστηκε να αναζητήσω ιατρική βοήθεια στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, είτε για προσωπικές μου ανάγκες είτε για μέλη της οικογένειάς μου, βρέθηκα σε διαφορετικές συνθήκες και περιστάσεις. Στα Επείγοντα, σε εξετάσεις, αλλά και σε περιπτώσεις που χρειάστηκε νοσηλεία. Και κάθε φορά είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά την προσπάθεια των ανθρώπων του νοσοκομείου, την καλή τους διάθεση, την ευγένεια και την προθυμία τους να προσφέρουν βοήθεια.

Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα είναι τέλεια. Ούτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Εκείνο όμως που κρατώ από τις προσωπικές μου εμπειρίες είναι η ανθρώπινη αντιμετώπιση και η προσπάθεια να εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντι, ιδιαίτερα όταν έχει ανάγκη.

Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο.

Ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, η προθυμία να εξυπηρετήσεις τον ασθενή, η αίσθηση ότι κάποιος ασχολείται πραγματικά μαζί του, είναι πράγματα που δεν κοστίζουν, αλλά έχουν τεράστια αξία. Για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, πολλές φορές η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την ιατρική φροντίδα.

Ασφαλώς, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Η υποστελέχωση, οι ελλείψεις προσωπικού, οι αυξημένες ανάγκες και οι δυσκολίες στη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας είναι υπαρκτά ζητήματα που απαιτούν λύσεις και ουσιαστική στήριξη.

Όμως, όταν ένας άνθρωπος έχει ανάγκη, όταν αναζητά ιατρική βοήθεια για τον εαυτό του ή για κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, εκείνη τη στιγμή αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να βρει ανθρώπους πρόθυμους να τον βοηθήσουν. Και όταν τους συναντά, οφείλει να αναγνωρίζει την προσπάθειά τους.

Δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι δεν διεκδικούμε περισσότερα. Αντίθετα, σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους που καθημερινά προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τη δημόσια υγεία, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες, και ζητάμε από την Πολιτεία να τους προσφέρει τα απαραίτητα μέσα και το προσωπικό για να ανταποκρίνονται ακόμη καλύτερα στο έργο τους.

Γιατί η υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα όλων μας.

Και όσοι έχουμε την τύχη να εξυπηρετούμαστε από το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, έχουμε έναν επιπλέον λόγο να εκτιμούμε την προσπάθεια των ανθρώπων του.

Από προσωπική εμπειρία, λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που, παρά τις δυσκολίες, δεν ξεχνούν ότι απέναντί τους δεν έχουν απλώς ένα περιστατικό, αλλά έναν άνθρωπο.