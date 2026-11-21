Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη μεγαλύτερη διεθνή τουριστική διοργάνωση της χώρας, την έκθεση «Philoxenia», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Η έκθεση συγκέντρωσε 350 εκθέτες από 17 χώρες, με τη συμμετοχή 12 ελληνικών Περιφερειών και hosted buyers από 30 χώρες. Το φετινό συνέδριο της 41ης Philoxenia είχε στόχο να αποτελέσει ένα δυναμικό φόρουμ ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και προτάσεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ολοκληρωμένης τουριστικής διακυβέρνησης που μετατρέπει κάθε προορισμό σε ένα ανθεκτικό, έξυπνο και βιώσιμο οικοσύστημα.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία, ταυτόχρονα με την ενημέρωσή τους, να γευτούν και παραδοσιακά προϊόντα του νησιού. Κατά τη διάρκεια του διήμερου των επαγγελματικών συναντήσεων επισκέφθηκαν το περίπτερο και ιδιώτες που αντλούσαν πληροφορίες για τον προορισμό. Οι επαγγελματικές συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες και τουριστικά γραφεία από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, την Ινδία και την Κίνα ήταν ιδιαίτερα σημαντικές καθώς πέραν της ενημέρωσης, δίνονταν και τα στοιχεία επικοινωνίας των τουριστικών συλλόγων (καταλλυμάτων και πρακτορείων) του νησιού. Οι περισσότεροι γνώριζαν ήδη την Κρήτη ως προορισμό και επιθυμούσαν να αυξήσουν τους επισκέπτες και να ενισχύσουν τις συνεργασίες τους με τοπικούς επιχειρηματίες.

Το περίπτερο επισκέφτηκαν μεταξύ άλλων, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο Επίσκοπος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, μέλη των Δ.Σ. του Συλλόγου Ξενοδόχων και Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, εκπρόσωποι Περιφερειών, Δήμων και φορέων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, αλλά και εκπρόσωποι του ΑΠΘ.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή και ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μιχάλης Κλώντζας. Συμμετείχαν επίσης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Αλεξάκης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Ρεθύμνου Γιώργος-Νίκος Πανταζής και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Λασιθίου Μαρία Λαβδάκη.

Σε κοινή τους δήλωση η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή και ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας κ. Μιχάλης Κλώντζας ανέφεραν: «Ακόμα μία δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στην έκθεση τουρισμού της Philoxenia στην Θεσσαλονίκη! Η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας, η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου πρόβαλαν με τον καλύτερο τρόπο τα αδιαμφισβήτητα προνόμια του νησιού μας! Ευτυχής συγκυρία η παρουσία στην έκθεση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου και του Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου. Η παρουσία τους και η ευλογία τους έδωσαν δύναμη και όρεξη για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για το τουριστικό ποιοτικό προϊόν της Κρήτης».