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    ΚΡΗΤΗ

    Σταλίδα: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι – Συνελήφθη 35χρονος

    Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου – Δύο άνδρες 27 και 29 ετών μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της επίθεσης.
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    maxairi
    NOVA

    Αναστάτωση προκάλεσε στη Σταλίδα του Δήμου Χερσονήσου αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026.

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    Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένας 35χρονος άνδρας από το Νεπάλ φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο ομοεθνείς του, ηλικίας 27 και 29 ετών, τραυματίζοντάς τους.

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    Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση.

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    Στο Βενιζέλειο οι δύο τραυματίες

    Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

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    Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, δεν κρίθηκε αναγκαία η παραμονή τους για νοσηλεία και αποχώρησαν από το νοσοκομείο.

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    Δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των τραυμάτων τους.

    Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης

    Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του 35χρονου.

    Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ κατά τον έλεγχο των στοιχείων του διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ότι δεν διέθετε νόμιμο καθεστώς παραμονής στη χώρα.

    Η συγκεκριμένη διαπίστωση αποτελεί ξεχωριστό σκέλος του αστυνομικού ελέγχου και δεν εξηγεί από μόνη της τις συνθήκες της επίθεσης.

    Αναζητούνται τα αίτια

    Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τι προηγήθηκε του περιστατικού και ποια ήταν η σχέση των εμπλεκομένων.

    Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επιβεβαιωμένο κίνητρο.

    Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών.

    Yiannis

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