Κρήτη: 264 μετανάστες μέσα σε μία νύχτα – Διαδοχικές αφίξεις σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η μεταναστευτική πίεση στη νότια Κρήτη, καθώς μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκαν τρία διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης, με συνολικά 264 ανθρώπους.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου και τις πρώτες ώρες της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026, κινητοποιώντας τις λιμενικές και αστυνομικές αρχές.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν για ακόμη μία φορά η Ιεράπετρα και οι Καλοί Λιμένες, περιοχές που έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένες αφίξεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Σαράντα δύο άνθρωποι στην παραλία Περιστεράς

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στην παραλία Περιστεράς, στην Ιεράπετρα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 42 μετανάστες, οι οποίοι είχαν φτάσει στη νότια ακτή του Λασιθίου.

Το περιστατικό προστίθεται στις συνεχείς αφίξεις που καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή, εντείνοντας τις ανάγκες για άμεση καταγραφή και οργανωμένη διαχείριση.

Δύο σκάφη με 101 άτομα στον Γερόκαμπο

Στη συνέχεια, δύο ακόμη σκάφη εντοπίστηκαν στην παραλία Γερόκαμπος, στην περιοχή των Καλών Λιμένων.

Στο πρώτο επέβαιναν 53 άνθρωποι και στο δεύτερο 48, με τον συνολικό αριθμό των αποβιβασθέντων να φτάνει τους 101.

Οι άνθρωποι που εντοπίστηκαν μεταφέρθηκαν προς το Ηράκλειο, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Διάσωση 121 ανθρώπων από δύο σκάφη

Το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου 60 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Δύο σκάφη εντοπίστηκαν από τη Frontex, με 45 και 76 επιβαίνοντες αντίστοιχα.

Οι συνολικά 121 άνθρωποι οδηγήθηκαν με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών προς την ακτή και αποβιβάστηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Στη συνέχεια οργανώθηκε η μεταφορά τους προς τον χώρο του πρώην Ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Νέα πίεση στις υπηρεσίες υποδοχής

Οι τρεις περιπτώσεις αφορούν διαφορετικά περιστατικά και δεν πρέπει να συγχέονται με προηγούμενες αφίξεις που είχαν καταγραφεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Η διαδοχική άφιξη μεγάλου αριθμού ανθρώπων αυξάνει τις ανάγκες για υγειονομικό έλεγχο, καταγραφή, προσωρινή φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά.

Παράλληλα, επαναφέρει το ζήτημα της επάρκειας των διαθέσιμων υποδομών στη νότια Κρήτη.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα παραμένει πρωταρχικό ζητούμενο, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις άμεσες πρακτικές συνέπειες των αφίξεων.