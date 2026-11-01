Κρήτη: Νέο πρόγραμμα στα νοσοκομεία για άτομα με αυτισμό – Η «πεταλούδα» που θα αλλάξει την υποδοχή ασθενών

Μια νέα προσέγγιση στη φροντίδα ανθρώπων με αυτισμό και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές σχεδιάζει η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Το πρόγραμμα, το οποίο προγραμματίζεται να αναπτυχθεί από το 2027, στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, προσαρμόζοντας τη διαδικασία υποδοχής στις ανάγκες των ασθενών.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί ένα διακριτικό σύμβολο πεταλούδας, το οποίο θα βοηθά το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό να αναγνωρίζει ότι κάποιος ασθενής ενδέχεται να χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση κατά την εξυπηρέτησή του.

Γιατί χρειάζεται διαφορετική διαδικασία

Η επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητική για ανθρώπους με αυτισμό ή άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Ο θόρυβος, ο έντονος φωτισμός, η αναμονή, η πολυκοσμία και η έλλειψη προβλεψιμότητας ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετες δυσκολίες.

Μια οργανωμένη διαδικασία υποδοχής μπορεί να περιορίσει την επιβάρυνση και να διευκολύνει τόσο τον ασθενή όσο και τους επαγγελματίες υγείας.

Εκπαιδευμένο προσωπικό και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική εκπαίδευση εργαζομένων στις δομές υγείας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται εξατομικευμένες διαδικασίες, καθώς και η αξιοποίηση «κοινωνικών ιστοριών», δηλαδή απλών παρουσιάσεων που εξηγούν εκ των προτέρων τι θα συμβεί κατά την ιατρική επίσκεψη.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να μειωθεί η αβεβαιότητα και να ενισχυθεί η συνεργασία του ασθενούς με το προσωπικό.

Ο συμβολισμός της πεταλούδας

Μία από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορά τη χρήση κορδέλας λαιμού με το σύμβολο της πεταλούδας.

Ο σκοπός είναι να διευκολύνεται η αναγνώριση της ανάγκης για ειδικά προσαρμοσμένη φροντίδα, χωρίς να απαιτούνται επανειλημμένες εξηγήσεις σε κάθε στάδιο εξυπηρέτησης.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου χρειάζεται να διασφαλίζει τον σεβασμό της ιδιωτικότητας, την κατάλληλη ενημέρωση και την αυτονομία των ασθενών.

Στόχος το 2027

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο σχεδιασμού.

Δεν έχει ανακοινωθεί ότι εφαρμόζεται ήδη σε όλες τις μονάδες υγείας της Κρήτης, ούτε έχουν παρουσιαστεί οριστικές ημερομηνίες έναρξης ανά νοσοκομείο.

Η ουσιαστική επιτυχία της θα εξαρτηθεί από την εκπαίδευση, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και τη δυνατότητα των υγειονομικών μονάδων να προσαρμόσουν την καθημερινή λειτουργία τους.