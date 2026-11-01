Λασίθι: Θετικό κλείσιμο της τουριστικής σεζόν, αλλά παραμένουν τα εργασιακά προβλήματα

Με θετικό απολογισμό ως προς την τουριστική κίνηση ολοκληρώνεται σταδιακά η σεζόν του 2026 στο Λασίθι, χωρίς ωστόσο να έχουν αντιμετωπιστεί τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τους εργαζομένους στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Λασιθίου, Νίκος Καριχημάκης, περιγράφει μια ικανοποιητική εικόνα για το φθινόπωρο, επισημαίνοντας ότι και ο Οκτώβριος παρουσίασε θετική τουριστική δραστηριότητα.

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για τις εργασιακές συνθήκες και τη νέα συλλογική σύμβαση βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων για την επόμενη χρονιά.

Θετική εικόνα τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος αποτέλεσε έναν ακόμη μήνα με ικανοποιητική τουριστική κίνηση για τις ξενοδοχειακές μονάδες του Λασιθίου.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τις δυνατότητες της περιοχής να διατηρεί επισκεψιμότητα και μετά το τέλος της κύριας καλοκαιρινής περιόδου.

Ωστόσο, η καλή πορεία της αγοράς δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη βελτίωση όλων των συνθηκών εργασίας.

Τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζομένους

Οι εκπρόσωποι του κλάδου θέτουν ζητήματα που αφορούν τις αποδοχές, τις συνθήκες απασχόλησης και τη σταθερότητα της εργασίας.

Με την ολοκλήρωση της σεζόν, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις και στον σχεδιασμό της επόμενης τουριστικής περιόδου.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα επηρεάσουν τόσο τους εργαζομένους όσο και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν επαρκές προσωπικό.

Η επιμήκυνση της σεζόν δεν αφορά μόνο τα ξενοδοχεία

Σημαντική είναι η επισήμανση ότι η επέκταση της τουριστικής περιόδου προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών.

Η δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών τον χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης συνδέεται με την προσβασιμότητα, τις μεταφορές, τις διαθέσιμες δραστηριότητες και τη λειτουργία επιχειρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επομένως, η επιμήκυνση δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση των ξενοδοχειακών μονάδων.

Ο χειμώνας στον Άγιο Νικόλαο

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Άγιο Νικόλαο και τις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές του Λασιθίου.

Η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας τους χειμερινούς μήνες μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη στήριξη της τοπικής αγοράς.

Για να υπάρξει όμως διαρκές αποτέλεσμα, απαιτείται συντονισμός δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων και εργαζομένων, με κοινό σχεδιασμό για τις υποδομές και τις υπηρεσίες που θα παραμένουν διαθέσιμες.

Το βλέμμα στη σεζόν του 2027

Το επόμενο διάστημα θα είναι σημαντικό για τη διαμόρφωση των εργασιακών συμφωνιών και την προετοιμασία των επιχειρήσεων.

Η θετική πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου αποτελεί μια ενθαρρυντική βάση, αλλά η αντιμετώπιση των διαχρονικών εργασιακών προβλημάτων παραμένει ανοιχτό ζήτημα.