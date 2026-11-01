Παρουσιάστηκε η μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για το τουριστικό μέλλον του Αγίου Νικολάου

Παρουσιάστηκε σε ανοικτή εκδήλωση στο Πολύκεντρο REX (30/10), η μελέτη «Στρατηγικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Αγίου Νικολάου». Η πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αυτοδιοικητικών, εκπροσώπων παραγωγικών φορέων και πολιτών, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής.

Τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης, οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι προτεινόμενοι άξονες δράσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον ανάδοχο του έργου Δρ. Σωτήριο Βαρελά, Αναπληρωτή Καθηγητή Στρατηγικής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (εταιρεία CK STRATEGIES), ενώ η παρουσίαση αποτέλεσε την αφετηρία για έναν ουσιαστικό διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα, τους φορείς του τουρισμού και την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας στην εξέλιξη του Αγίου Νικολάου σε έναν σύγχρονο, ανθεκτικό και αειφόρο προορισμό.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, υπογράμμισε στον χαιρετισμό του: «Η παρουσίαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον του τουρισμού στον Δήμο μας. Επιδιώκουμε μια πιο οργανωμένη, τεκμηριωμένη και μακροπρόθεσμη τουριστική πολιτική. Ο τόπος μας διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα – από τον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα μέχρι τη Νεάπολη, τη Σπιναλόγκα και τα χωριά μας – και έχουμε πολλά περισσότερα να προσφέρουμε από το καθιερωμένο μοντέλο των καλοκαιρινών διακοπών. Στόχος μας είναι ένας Δήμος ζωντανός και ελκυστικός τους περισσότερους μήνες τον χρόνο με τουρισμό που στηρίζει την τοπική οικονομία, σέβεται το περιβάλλον και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων».

Παράλληλα, ο κ. Μενεγάκης εξέφρασε ευχαριστίες στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Αντώνη Μαυρή, ο οποίος επόπτευσε στενά την προσπάθεια, καθώς και στην ομάδα των μελετητών και σε όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της μελέτης.

Στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της εφαρμογής της μελέτης εστίασε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αντώνης Μαυρής, ο οποίος είχε την εποπτεία του έργου δηλώνοντας: «Η μελέτη αυτή δεν είναι ένα θεωρητικό κείμενο, αλλά ένας πρακτικός οδηγός για την επόμενη ημέρα του Αγίου Νικολάου. Μέσα από τη στενή συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους μελετητές, καταγράψαμε τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής μας. Η τουριστική ανάπτυξη απαιτεί συνέργειες και στρατηγική στόχευση, και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε μαζί με όλους τους παραγωγικούς φορείς για να κάνουμε πράξη τις προτεινόμενες δράσεις, διασφαλίζοντας την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική πρόοδο και την αειφορία».

Από την πλευρά του, ο μελετητής Δρ. Σωτήριος Βαρελάς, αποτιμώντας τις προτάσεις των φορέων ανέφερε:

«Το ζητούμενο στο εξής είναι να μετατρέψουμε όλοι μαζί, μέσα από τη συνεργασία του Δήμου, των επαγγελματιών και των τοπικών φορέων, τις προτάσεις της μελέτης σε συγκεκριμένες δράσεις με ουσιαστικό αποτέλεσμα. Παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο έργο που αφορά τη διαχείριση και την προώθηση του προορισμού, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την αειφορία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπω τους φορείς να αγωνιούν τόσο δημιουργικά και να στέκονται δίπλα σε μια τέτοια προσπάθεια. Αυτή η διάθεση για προσφορά αποτελεί τον καλύτερο οδηγό για να ωριμάσουμε το έργο».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τα επόμενα βήματα, ο κ. Βαρελάς επεσήμανε ότι κάθε ενότητα της στρατηγικής αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό πεδίο μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος και οι τοπικοί φορείς καλούνται πλέον να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητες και να εντοπίσουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι προτάσεις να ωριμάσουν σταδιακά και να υλοποιηθούν οι απαραίτητες τεχνοδομές που θα εδραιώσουν τον Άγιο Νικόλαο ως κορυφαίο, πρότυπο προορισμό σε εθνικό επίπεδο.