Σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αγίου Νικολάου

Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών του Δήμου Αγίου Νικολάου σε όλα τα επίπεδα, με έργα, παρεμβάσεις και χρηματοδότηση μέσω της αναθεώρησης των στοχεύσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου και ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Μενεγάκης δίνουν οριστική απάντηση σε όσους υποστήριζαν ότι θα χαθούν τα χρήματα από την ανάπλαση του παραλιακού.

Θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 30 Ιανουαρίου 2026, το νέο αναθεωρημένο σχέδιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), η Δημοτική Αρχή επιβεβαιώνει ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα υλοποίησης, καθώς προβλέπεται η αντικατάσταση του αρχικά προτεινόμενου έργου ανάπλασης του παραλιακού δρόμου της Ακτής Στ. Κουνδούρου, με έργα ανάπλασης στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κων. Παλαιολόγου, στη συνοικία “Αράπικα” και στις σκάλες (κλίμακες) σύνδεσης προς τον παραλιακό, την ανάπλαση της πλατείας Ελούντας και άλλες δράσεις.

Χρηματοδότηση της ανάπλασης του Παραλιακού από το πρόγραμμα «Μεταφορές» του Υπουργείου Ναυτιλίας

Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι, χάρη στις κατάλληλες ενέργειες του Δημάρχου κ. Μανώλη Μενεγάκη, εξασφαλίστηκε ότι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου θα υλοποιηθεί και θα χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή και ειδικότερα από το πρόγραμμα “Μεταφορές” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς ο δρόμος βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου τονίζει ότι η Δημοτική Αρχή έχει θέσει τις βάσεις για την υλοποίηση σημαντικών έργων που είναι απαραίτητα για τον τόπο. Παράλληλα εξηγεί ότι οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για να μην χαθούν κονδύλια λόγω καθυστερήσεων των προηγούμενων ετών, όσον αφορά την ανάπλαση του Παραλιακού που είχε χαμηλό βαθμό ετοιμότητας, οδήγησαν στην αναθεώρηση του ΣΒΑΑ αλλά και στην εξασφάλιση της ανάπλασης του παραλιακού από άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Ο Μανώλης Μενεγάκης με την εξέλιξη αυτή στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, διαψεύδοντας όσους προσπάθησαν να δημιουργήσουν αρνητικές εντυπώσεις, ενώ καλεί την κοινωνία να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον στηρίζοντας πρωτοβουλίες που θα δώσουν νέα πνοή στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Τα έργα που προβλέπονται στο σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) προτείνονται οκτώ (8) παρεμβάσεις/δράσεις, που συνθέτουν ένα συνεκτικό πρόγραμμα αναβάθμισης δημόσιων χώρων και υποδομών με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα:

Οι 8 προτεινόμενες παρεμβάσεις (σύνολο 13.000.000 ευρώ):

Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου (κέντρο πόλης Αγίου Νικολάου) – 1.200.000 ευρώ

Περιλαμβάνει πεζοδρόμηση και αναβάθμιση της πλατείας και των γύρω οδών, δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων/ήπιας κυκλοφορίας, αύξηση πρασίνου και χώρους ανάπαυσης, με στόχο την απόδοση χώρου στους πεζούς, την τόνωση της τοπικής αγοράς και την ενοποίηση εμπορικού κέντρου με λιμάνι και παραλιακό μέτωπο.

Ανάπλαση οδού Κων. Παλαιολόγου και περιοχής “Αράπικα” (σύνδεση με παραλιακό μέτωπο) – 3.100.000 ευρώ

Προβλέπει ανάπλαση οδών της παλιάς πόλης, ανακατασκευή κλιμάκων σύνδεσης με παραλιακή ζώνη, παρεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας, ενίσχυση πρασίνου, φωτισμό και εξοπλισμό. Δίνεται έμφαση σε ασφαλή μετακίνηση πεζών/ΑμεΑ και στη λειτουργική σύνδεση πυκνοδομημένης περιοχής με θάλασσα.

Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Υγειονομείου – Φρουραρχείου – 550.000 ευρώ

Αφορά αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου (1905–1920) και αξιοποίησή του ως κέντρο προβολής ιστορικής εξέλιξης της πόλης και σημείο τουριστικής/τοπικής πληροφόρησης με ψηφιακά εργαλεία. Περιλαμβάνει ενεργειακή αναβάθμιση, βιοκλιματικό σχεδιασμό, πλήρη προσβασιμότητα ΑμεΑ και ανασχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου και κλιμάκων.

Αποπεράτωση 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Νικολάου (κτήριο & εξοπλισμός) – 3.700.000 ευρώ

Ολοκλήρωση νέας δομής δυναμικότητας 48 βρεφών και 75 νηπίων (με πρόβλεψη ΑμεΑ), με κατασκευαστικές εργασίες και πλήρη εξοπλισμό. Στόχος είναι η κάλυψη αυξημένων αναγκών προσχολικής φροντίδας, η αποσυμφόρηση υφιστάμενων δομών και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, ειδικά λόγω εποχικής απασχόλησης.

Ανάπλαση πλατείας Σχίσματος Ελούντας – Α’ Φάση – 3.380.000 ευρώ

Υλοποίηση πρώτης φάσης ανάπλασης κεντρικής πλατείας με στόχο λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση παραθαλάσσιου μετώπου, αύξηση πρασίνου και απόδοση δημόσιου χώρου σε κατοίκους και επισκέπτες. Περιλαμβάνει επιστρώσεις, οριοθετήσεις, πράσινο, εξοπλισμό, φωτισμό, απορροή ομβρίων κ.α.

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και σύστημα φόρτισης – 432.800 ευρώ

Αναβάθμιση δημοτικής συγκοινωνίας με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και υποδομές φόρτισης, για καλύτερες μετακινήσεις, μείωση ρύπων/θορύβου και ενίσχυση βιώσιμης κινητικότητας.

Ενίσχυση ΜμΕ για ενεργειακή απόδοση – 400.000 ευρώ

Υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή ΣΒΑΑ για ενεργειακές αναβαθμίσεις (κτίρια/εξοπλισμός/τεχνολογίες εξοικονόμησης), ώστε να μειωθεί ενεργειακό κόστος, να ενισχυθεί ανταγωνιστικότητα και να προωθηθεί η πράσινη μετάβαση.

Τεχνική βοήθεια και προβολή του σχεδίου ΒΑΑ – 237.200 ευρώ

Κάλυψη τεχνικής υποστήριξης για προετοιμασία, συντονισμό, εφαρμογή και προβολή της στρατηγικής.

Οι δράσεις 1–8 έχουν συνολικό προϋπολογισμό 13.000.000 ευρώ και συνθέτουν ένα ενιαίο πρόγραμμα που στοχεύει να γίνει πιο όμορφος, λειτουργικός ο Δήμος, με λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, καταθέτοντας σχόλια και προτάσεις έως τις 30/1/2026. Η διαβούλευση είναι ανοιχτή μέχρι 30/1/2026 στο παρακάτω link: https://www.agiosnikolaos.gr/2026/01/21/eisigisi-pros-dimosia-diavoulefsi-anatheorisi-stratigikis-viosimis-astikis-anaptyxis-svaa-dimou-agiou-nikolaou/.

Επισημαίνεται ότι οι προϋπολογισμοί των δράσεων μπορούν να τροποποιηθούν κατά την τελική σύνταξη του σχεδίου αναθεώρησης, το οποίο θα ψηφιστεί μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τα συμπεράσματα της διαβούλευσης θα ενσωματωθούν στην τελική μορφή που θα εισαχθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.