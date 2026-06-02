Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 2 άτομα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών

Συνελήφθησαν χθες (01.06.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, 62χρονος ημεδαπός και 61χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση του φαινομένου της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες και περιβάλλοντες χώρους του 61χρονου και του 62χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-22- δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως ενός μέτρου,

-167,9- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων οχτακοσίων (2.800) ευρώ,

ναρκωτικά δισκία για τα οποία στερείτο ιατρικής συνταγής,

δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.