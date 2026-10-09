Περιοδία κλιμακίου του ΚΚΕ στην Ιεράπετρα

Κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Μανώλη Συντυχάκη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και βουλευτής του Κόμματος, και τον Γιώργο Σπηλιαρώτη, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Λασιθίου του ΚΚΕ, βρέθηκε σήμερα στις πληγείσες από την πρόσφατη κακοκαιρία περιοχές της Ιεράπετρας, πραγματοποιώντας αυτοψία στον παραλιακό δρόμο της Ιεράπετρας που περνά από τα Φέρμα, τα Σχοινοκάψαλα, την Αγία Φωτιά κ.α., και συνομίλησε με κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής.

Το κλιμάκιο του κόμματος συναντήθηκε επίσης με τον Μανώλη Λαθουράκη, Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Αγίου Ιωάννη ο οποίος σημείωσε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη δημοτική του κοινότητα, με πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις και ζημιές σε θερμοκήπια. Μεγάλο είναι και το πλήγμα στις υποδομές της περιοχής, με δρόμους κατεστραμμένους και σκεπασμένους από φερτά υλικά ενώ επισήμανε ότι, ακόμη και το υδρευτικό δίκτυο της περιοχής έχει χαθεί εντελώς με αποτέλεσμα να μην έχουν χωριά νερό μέχρι σήμερα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι περιοχές που είχαν καταστραφεί πρόσφατα από τις πυρκαγιές, αλλά και οι άνω των 50 ετών υποδομές της περιοχής, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε σε λίγη μόνο ώρα.

Ο Μανώλης Συντυχάκης από την μεριά του, ανέφερε ότι δεν είναι η κακιά μας μοίρα να καιγόμαστε τα καλοκαίρια και να πνιγόμαστε τους χειμώνες. Εδώ και χρόνια έπρεπε με ευθύνη του κεντρικού κράτους, της περιφέρειας και της τοπικής διοίκησης να έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων, ιδιαίτερα σε μια πυρόπληκτη περιοχή. Αυτά τα έργα, που είναι απαραίτητα για την προστασία του λαού και της περιουσίας του, δεν είναι επιλέξιμα από τις κυβερνήσεις και την ΕΕ καθώς δεν αφήνουν κέρδος, τόνισε χαρακτηριστικά. Απεναντίας δίνονται μια χαρά επιδοτήσεις για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που αφήνουν εκατομμύρια στους τουριστικούς και κατασκευαστικούς ομίλους.

Τέλος ο βουλευτής του κόμματος δεσμεύτηκε ότι το ΚΚΕ μέσα και έξω από την Βουλή θα σταθεί για ακόμα μια φορά, δίπλα στον δοκιμαζόμενο λαό της Ιεράπετρας, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις τους για αποζημίωση στους πληγέντες στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για τις ζημιές, για έκτακτη χρηματοδότηση των πληγέντων, για αποκατάσταση όλων των υποδομών και για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Το Γραφείο Τύπου