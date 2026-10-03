Με μεγάλη ανταπόκριση ξεκίνησαν τα προγράμματα Χειροτεχνίας στο Χαμέζι Σητείας

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η εκδήλωση ενδιαφέροντος (πάνω από 100 άτομα) για τα πρώτα

δωρεάν τμήματα Υφαντικής, Κοπτικής και Ραπτικής, που ξεκίνησαν την περασμένη

Δευτέρα στο Χαμέζι Σητείας, με πρωτοβουλία της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής

«ΠΛΟΗΓΟΣ» και της Μορφωτικής Στέγης Χαμεζίου, με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Κρήτης.

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο πρώην Δημοτικό Σχολείο

Χαμεζίου, τις συμμετέχουσες υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης, ο

Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής «ΠΛΟΗΓΟΣ» κ. Χάρης Ροδιτάκης, ο

Γενικός Διευθυντής κ. Γιώργος Ζερβός μαζί με στελέχη του φορέα, ο Πρόεδρος της

Μορφωτικής Στέγης Χαμεζίου κ. Γιάννης Ζουμάκης και μέλη του Συλλόγου, καθώς και ο

Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χαμεζίου κ. Δημήτρης Γαρεφαλάκης.

Ο Δήμαρχος Σητείας εξέφρασε τόσο τον ενθουσιασμό του όσο και τη στήριξή του στην

πρωτοβουλία και συνεχάρη τους φορείς για τη συμβολή τους στη διατήρηση και ανάδειξη της

τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη δράση του ΠΛΟΗΓΟΥ για την ανάδειξη,

διάσωση και ανάπτυξη της χειροτεχνίας στην Κρήτη καθώς και στην υποχρέωση του ,

ως μέλος της «Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Χειροτεχνία» (πρώην Ευρωπαϊκός

Οργανισμός Χειροτεχνίας), για τη στήριξη, τη διάσωση και μετάδοση των παραδοσιακών

τεχνών και τεχνικών και τη σύνδεση τους με την εκπαίδευση, τη μικροεπιχειματικότητα και την

ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων.

Η συνεργασία του ΠΛΟΗΓΟΥ με τη Μορφωτική Στέγη Χαμεζίου δημιουργεί νέες δυνατότητες

κι ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή, αφού μετά από τους κύκλους μαθημάτων, θα

υποστηριχτούν όσες γυναίκες επιθυμούν να συνεχίσουν σε πιο επαγγελματική δράση.