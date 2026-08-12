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Κρήτη: Πάνω από 20 νεαροί γύπες σε περίθαλψη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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Aνησυχία προκαλεί η αυξημένη καταγραφή περιστατικών με νεαρούς γύπες που εντοπίζονται εξαντλημένοι και αφυδατωμένοι σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Περισσότερα από 20 νεαρά πουλιά μεταφέρθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην ΑΝΙΜΑ, καθώς χρειάστηκαν άμεση φροντίδα.

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Τα περιστατικά καταγράφηκαν από τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου, με πολίτες και επισκέπτες του νησιού να εντοπίζουν τα πτηνά σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, γύπες βρέθηκαν ακόμη και μέσα στη θάλασσα.

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Οι συνεργάτες της ΑΝΙΜΑ προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στα ζώα και στη συνέχεια φροντίζουν για τη μεταφορά τους στην Αθήνα, όπου συνεχίζεται η περίθαλψη.

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Τα περισσότερα χρειάστηκαν οροθεραπεία για την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης και της εξάντλησης, ενώ δύο από τα πουλιά υποβλήθηκαν σε ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Η εικόνα επαναφέρει στο προσκήνιο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά αρπακτικά της Κρήτης κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και η περιορισμένη πρόσβαση σε νερό μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την κατάστασή τους.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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