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Η Κρήτη ενισχύει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη των διαστημικών τεχνολογιών

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 6 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 06/10/2026
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06102026
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Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα για την έναρξη του ευρωπαϊκού έργου SPACE-Crete, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Καινοτομίας και Προηγμένης Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο Ηράκλειο. Η εκδήλωση ανέδειξε τις νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται για την Κρήτη στις αναδυόμενες διαστημικές τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην Παρατήρηση της Γης και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

ΧΡΥΣΟΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα την πρωτοβουλία, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό της για βιώσιμη ανάπτυξη, περιφερειακή ανθεκτικότητα και ψηφιακό μετασχηματισμό, σε στενή συνεργασία με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού. Στο επίκεντρο βρίσκεται το όραμα του «SPACE Island»: να εξελιχθεί η Κρήτη σε ισχυρό κόμβο διαστημικής έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική της θέση, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τις προηγμένες υποδομές που ήδη διαθέτει.

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Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης περιλαμβάνεται το Αστεροσκοπείο Σκίνακα στον Ψηλορείτη, σε υψόμετρο 1.750 μέτρων, με ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για υψηλής ποιότητας αστρονομικές παρατηρήσεις. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει συμβάλει διαχρονικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποδομών του Αστεροσκοπείου, το οποίο διευρύνει συνεχώς τις ερευνητικές του δυνατότητες, με δραστηριότητες που εκτείνονται πλέον και στον τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

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Οι διαστημικές τεχνολογίες αποκτούν ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο στις τηλεπικοινωνίες, την πλοήγηση, την ασφάλεια, την άμυνα, καθώς και στην παρατήρηση της Γης, τη μετεωρολογία, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και τη γεωργία. Τα δορυφορικά δεδομένα και υπηρεσίες, αποτελούν πλέον κρίσιμο μέρος της καθημερινότητας, της οικονομικής δραστηριότητας και της προστασίας των πολιτών, ενώ η ανάπτυξη σχετικής τεχνογνωσίας ενισχύει τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στον περιφερειακό σχεδιασμό και δημιουργεί προοπτικές συνεργασίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια διαθέτει ήδη την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS Crete, μέσω της οποίας συγκεντρώνεται, οργανώνεται, διασυνδέεται και διατίθεται πληροφορία από διαφορετικούς τομείς αρμοδιότητάς της. Το Τμήμα Διαχείρισης Γεωδεδομένων και Διαλειτουργικότητας συντηρεί και αναβαθμίζει την υποδομή, επικαιροποιεί το περιεχόμενό της και ενσωματώνει δορυφορικά δεδομένα, διευρύνοντας τις εφαρμογές της στον περιφερειακό σχεδιασμό.

Στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό υποδομών και παρεμβάσεων.

Την Περιφέρεια Κρήτης στην ενημερωτική ημερίδα εκπροσώπησε η Ερμιόνη Γιαλύτη

Γεωλόγος MSc, PhD Candidate-Προϊσταμένη Διαχείρισης Γεωδεδομένων και Διαλειτουργικότητας.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 6 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 06/10/2026
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