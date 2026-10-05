Κλιμάκια του ΚΚΕ σε Οροπέδιο Λασιθίου, Ιεράπετρα, Σητεία και Άγιο Νικόλαο στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες

Κλιμάκια του ΚΚΕ περιόδευσαν το Σαββατοκύριακο(3 & 4/10) στις πληγείσες περιοχές του Λασιθίου και συνομίλησαν με τους κατοίκους. Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του Κόμματος με επικεφαλής τον Στέλιο Ορφανό, μέλος της ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ και τον Κωστή Χαλκιαδάκη, στέλεχος της ΚΟ Λασιθίου του ΚΚΕ και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Οροπεδίου Λασιθίου», συμμετείχε και παρέμβηκε στη σύσκεψη του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου(Κυριακή 4/10). Επίσης ένα κλιμάκιο με επικεφαλής τον Σίμο Συμεωνίδη, μέλος της ΕΠ Κρήτης και γραμματέα της ΤΕ Λασιθίου του ΚΚΕ, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Σητείας» και δημοτικό σύμβουλο, βρέθηκε στο Μακρύ Γιαλό, ενώ άλλα δύο κλιμάκια του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Σπηλιαρώτη Γιώργο και Λαμπρινή Δεσποτάκη, μέλη της ΤΕ Λασιθίου του ΚΚΕ περιόδευσαν σε περιοχές και χωριά των Δήμων Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου αντίστοιχα.

Η καταστροφή στο Οροπέδιο Λασιθίου είναι ανυπολόγιστη ενώ στην τεράστια συγκέντρωση αγροτών και κατοίκων της περιοχής που έγινε την Κυριακή στο Τζερμιάδο, παρέμβηκε με τους εκπροσώπους του το ΚΚΕ αποκαλύπτοντας τον αποπροσανατολισμό που επιχείρησαν να στήσουν οι δυνάμεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ μέσω των στελεχών του και περιφερειακών συμβούλων της κοινής διοίκησης που έχουν στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι δυνάμεις αυτές καλλιέργησαν έναν εφησυχασμό για τις μελλοντικές κινήσεις και ότι πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη στην διοίκηση Αρναουτάκη και στην κυβέρνηση, αφού βέβαια προσπάθησαν να βγάλουν τις ευθύνες από πάνω τους, φτάνοντας στο σημείο να πουν ότι την ευθύνη για το ότι ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου από τον καταστροφικό σεισμό πριν από 5 χρόνια την έχουν οι ίδιοι οι σεισμοπαθείς και άρα οι πλημμυροπαθείς του Οροπεδίου πρέπει να αποφύγουν να διεκδικήσουν όπως εκείνοι(!). Τα στελέχη του Κόμματος κάλεσαν τους αγρότες και κατοίκους του Οροπεδίου Λασιθίου να πιστέψουν στην δική τους δύναμη, οργάνωση και αποφασιστικότητα αποφεύγοντας τις «Σειρήνες» του εφησυχασμού και της «ατομικής ευθύνης» και δεσμεύτηκαν ότι το Κόμμα θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τις διεκδικήσεις τους για:

· Να προχωρήσουν άμεσα οι αυτοψίες και εκτιμήσεις των καταστροφών στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τον ΕΛΓΑ και να αποζημιωθούν στο 100% οι αγρότες. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ

· Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ), φορολογικών υποχρεώσεων και δανειακών δόσεων για όσο διάστημα οι πληγείσες εκμεταλλεύσεις αδυνατούν να παράγουν.

· Να αποκατασταθούν οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές, στην αποκατάσταση και ενίσχυση αποστραγγιστικών καναλιών και οδοποιίας με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση.

· Να εξασφαλιστεί με επιστημονικό τρόπο και με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες η ορθή λειτουργία των θυροστφραγμάτων για το φράγμα του Αποσελέμη.

· Να στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό

Τα κλιμάκια του Κόμματος σε Ιεράπετρα, Σητεία και Άγιο Νικόλαο έκαναν αυτοψία στις περιοχές που έχουν υποστεί κατολισθήσεις, πλημμυρισμένους δρόμους με σωρεία φερτών υλικών, ενώ στην συνέχεια συνομίλησαν με κατοίκους. Βασικά προβλήματα που ανέδειξαν οι κάτοικοι ήταν οι ζημιές στην αγροτική οδοποιία, στις καλλιέργειες και τα αρδευτικά δίκτυα, οι τεράστιες καταστροφές ιδιαίτερα εκεί που είχε προηγηθεί η πυρκαγιά ανατολικά της Ιεράπετρας, πλημμυρισμένοι δρόμοι εντός οικισμού με νερά αναμειγμένα με λύματα από αποχετεύσεις και βόθρους, καταστροφές σε καταλύματα και μαγαζιά της εστίασης-ιδιαίτερα σε παραλιακά κ.α. Από την συζήτηση με τους κατοίκους και τις καταστροφές όπως καταγράφηκαν αναδεικνύεται ως βασική αιτία των καταστροφών, ο μη καθαρισμός ρεμάτων και αποχετεύσεων όμβριων υδάτων και η έλλειψη των απαραίτητων αντιπλημμυρικών-αντιδιαβρωτικών έργων και ότι τελικά ανεξάρτητα από τον όγκο του νερού που πράγματι ήταν τεράστιος δεν δικαιολογείται αυτό το εύρος των καταστροφών.

Τα στελέχη του ΚΚΕ στις συζητήσεις με τους κατοίκους ανέδειξαν το γεγονός ότι για άλλη μία φορά «βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές», αφού οι περιοχές μας, όπως και όλη η Κρήτη, παραδόθηκαν στο έλεος της κακοκαιρίας, με ανθρώπους που κινδύνεψαν και με τεράστιες καταστροφές εξαιτίας της επιλεκτικής ανικανότητας του κράτους για ολοκληρωμένα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, που θεωρούνται κόστος. Δυστυχώς και αυτό το κύμα κακοκαιρίας απέδειξε, για άλλη μια φορά, την απουσία ουσιαστικών μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας και του αναγκαίου και έγκαιρου σχεδιασμού από την πλευρά της κυβέρνησης, της περιφέρειας και των δήμων. Η γύμνια του επιλεκτικά ανίκανου, όταν πρόκειται για λαϊκές ανάγκες, αστικού κράτους δεν κρύβεται. Η Κρήτη, όπως και όλη η χώρα, με ευθύνη της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, της περιφέρειας και δήμων, παραμένει αθωράκιστη από τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς, όπως φωνάζει το ΚΚΕ και η «Λαϊκή Συσπείρωση» χρόνια τώρα.

Εστίασαν επίσης στο ότι τόσο η σημερινή όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι υπόλογες απέναντι στον λαό, ακριβώς γιατί υλοποιούν τις κατευθύνσεις της ΕΕ, που δεν χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα, δεν τα θεωρεί “επιλέξιμα” σε σχέση με άλλα “αναπτυξιακά”, γιατί «δεν μπορούν να λειτουργήσουν με “ανταποδοτικότητα”, δεν έχουν διόδια δηλαδή, για να το πούμε απλά», δεν αποφέρουν άμεσο κέρδος και κοστίζουν, την ίδια στιγμή που η πρόοδος της τεχνολογίας και της επιστήμης, μας δίνει σήμερα όλες τις δυνατότητες, για να λυθούν τέτοια προβλήματα και για να προβλεφθούν καταστάσεις και για να μη λέμε “φταίει το κακό το ριζικό μας” ή “φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα” και στο ότι πίσω από τη βιτρίνα της «ανάπτυξης» που διαφημίζουν οι δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης η οποία αφορά τους λίγους και τα κέρδη τους, μένει γυμνή η πραγματικότητα, με τον λαό απροστάτευτο.

Τέλος, τα στελέχη του ΚΚΕ κάλεσαν τους κατοίκους «να μην περιμένουν σωτήρες αλλά να οργανώσουν από σήμερα την διεκδίκηση και τον αγώνα για να υπάρξει άμεση καταγραφή των ζημιών και καταστροφών σε οικίες, υποδομές, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο κ.λπ., να απαιτήσουν την άμεση αποζημίωση όλων των πληγέντων στο 100% της καταστροφής, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, την αποζημίωση του εισοδήματος των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων και του εξοπλισμού τους που παραμένει κάτω από το νερό (π.χ. αντλητικά, αγροτικά μηχανήματα), την άμεση αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ηλεκτρισμού, οδοποιίας και άλλων βασικών υποδομών και την άμεση υλοποίηση όλων των αναγκαίων αντιπλημμυρικών – αντιδιαβρωτικών έργων, και τόνισαν ότι σε αυτόν τον αγώνα θα έχουν στήριγμα το ΚΚΕ.