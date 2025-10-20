Η Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Κοινότητας Βρουχά

Τη σταθερή βούληση της Δημοτικής Αρχής να βελτιώσει την καθημερινότητα και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως του Βρουχά και της Πλάκας, επεσήμανε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης μιλώντας στους κατοίκους του οικισμού κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Στην ανοιχτή συζήτηση, που έλαβε χώρα στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Βρουχά, παρόντες ήταν επίσης: η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Σοφία Καραμανώλη, ο αντιδήμαρχος Συντηρήσεων Αστικών και Αγροτικών Υποδομών και Συγκοινωνιών Νίκος Καμινογιαννάκης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Άρδευσης και Γεωργίας Κωνσταντίνος Αφορδακός, ο πρόεδρος της Δ.Κ. Βρουχά Γιώργος Μαυροειδής, ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Ξένος, οι πρώην πρόεδροι του χωριού Ν. Μανιαδάκης, Μιχ. Μπουτσάκης, Εμμ. Μπεμπελάκης, Χρ. Κουναλάκης, οι Γιάννης και Μανώλης Λεμπιδάκης (Πλαστικά Κρήτης), ο μηχανικός – Τεχνικός σύμβουλος των Πλαστικών Κρήτης Στάθης Βιδάλης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου Βρουχά Δημήτρης Παναγιωτάκης, ενώ παραβρέθηκαν και κάτοικοι.

Στη συνέλευση τέθηκαν θέματα όπως η συγκοινωνία, αρδευτικά ζητήματα, (καθαρισμοί δεξαμενών, συντηρήσεις γεωτρήσεων, κλπ), η ανάπτυξη των οικισμών Βρουχά και Πλάκας, η ενεργοποίηση πολεοδομικής μελέτης Πλάκας, Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ), η αξιοποίηση εσόδων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων και την ανάπτυξη της περιοχής κ.ά..

Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα της ΔΕΥΑΑΝ, ο μελλοντικός σχεδιασμός για την αποχέτευση και οι νέες υποδομές ύδρευσης και άρδευσης.

Επίσης, τέθηκε το θέμα της λεγόμενης «Αλατσολίμνης» και εκφράστηκε η διάθεση των κατοίκων να αναγνωριστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της.

«Στόχος μας είναι η αναβάθμιση και η αναζωογόνηση όλων των Δημοτικών μας Κοινοτήτων» επισημαίνει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.

Ο Δήμαρχος στο περιθώριο της συζήτησης εξέφρασε και τις ευχαριστίες του προς την οικογένεια Λεμπιδάκη για τις δωρεές έργων και παρεμβάσεων που κάνει για τον οικισμό του Βρουχά, καλώντας παράλληλα όσους έχουν την δυνατότητα να μιμηθούν το παράδειγμά τους.