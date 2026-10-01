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Έκτακτο: Κλειστά σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Σητείας λόγω των καιρικών συνθηκών

Με απόφαση του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη, οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, για λόγους ασφάλειας.

Photo of Stream+ Stream+ Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα σχολεία του Δήμου Σητείας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

ΧΡΥΣΟΣ

Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την προστασία της σχολικής κοινότητας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

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Οι μαθητές, οι γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

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Photo of Stream+ Stream+ Send an email 1 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2026
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