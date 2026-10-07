Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δημιουργικότητας και Τεχνητής Νοημοσύνης της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ανακοινώνουν την έναρξη του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος Δημιουργικότητας και Τεχνητής Νοημοσύνης» για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Το πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε σήμερα Τρίτη σε συνέντευξη τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Λυκείου και περιλαμβάνει δώδεκα (12) εκπαιδευτικές δράσεις, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι οποίες θα πραγματοποιούνται πρωινές ώρες στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ (Αβέρωφ και Ζωγράφου, Ηράκλειο).

Η δράση ανταποκρίνεται στις στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης για την προώθηση της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων. Παράλληλα συνάδει με το ευρύτερο πλαίσιο της αποστολής του ΙΤΕ για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με την εκπαίδευση.

Η Eντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, δήλωσε: «Για την Περιφέρεια Κρήτης, η επένδυση στην παιδεία και στη νέα γενιά αποτελεί σταθερή στρατηγική μας προτεραιότητα. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις πρωτοβουλίες που ανοίγουν νέους ορίζοντες στους μαθητές μας και τους προετοιμάζουν ουσιαστικά για τις απαιτήσεις του μέλλοντος. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς να συνεργαζόμαστε με το ΙΤΕ, έναν φορέα διεθνούς κύρους και σημείο αναφοράς για την επιστήμη και την καινοτομία στον τόπο μας. Η σύμπραξη της Περιφέρειας με το ΙΤΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στη σχολική κοινότητα της Κρήτης ευκαιρίες υψηλού επιπέδου, καλλιεργώντας τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη σκέψη των νέων μας».

Η υπεύθυνη Διάχυσης Επιστήμης «επικοινωνΙΤΕ» (Επιστήμη – Κοινωνία – ΙΤΕ), Ανθή Στρατάκη, στη δήλωσή της ανέφερε: «Στο ΙΤΕ θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό οι νέοι να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας και της καινοτομίας, μέσα από εμπειρίες δημιουργικές, βιωματικές και συμμετοχικές. Μέσα από το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δημιουργικότητας και Τεχνητής Νοημοσύνης», το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο του Ιδρύματος «Ήρθαν τα Αύρια», το ΙΤΕ ανοίγει τις πόρτες του στους μαθητές Λυκείου, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα καθώς και με τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτήν».

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά δράση είναι 50 μαθητές και μαθήτριες (Α΄ Λυκείου). Οι εκδηλώσεις μπορούν να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα ως εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Οι έξι (6) πρώτες εκπαιδευτικές δράσεις είναι οι εξής:

4 Νοεμβρίου 2026: «Τεχνητή νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση»

18 Νοεμβρίου 2026: «Δημιουργικότητα και παρατήρηση του ουρανού»

25 Νοεμβρίου 2026: «Τεχνητή νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση»

2 Δεκεμβρίου 2026: «Κυβερνοασφάλεια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης»

9 Δεκεμβρίου 2026: «Δημιουργικότητα και παρατήρηση του ουρανού»

16 Δεκεμβρίου 2026: «Κυβερνοασφάλεια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης»

Θα ακολουθήσει προγραμματισμός για τις επόμενες έξι (6) εκπαιδευτικές δράσεις στις αρχές του 2027.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://form.jotform.com/262592779635070

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία/ώρα υποβολής της φόρμας συμμετοχής.

Email επικοινωνίας: avria_ite@admin.forth.gr

Στην συνέντευξη τύπου παρόντες ήταν επίσης ο Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος υπεύθυνος διάχυσης Ινστιτούτου αστρονομίας-αστροφυσικής του ΙΤΕ και ο Κώστας Φλουρής προϊστάμενος τμήματος παιδείας και δια βίου μάθησης Περιφέρειας Κρήτης.