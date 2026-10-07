Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχωρά στη θεσμική τακτοποίηση του παραλιακού μετώπου της Ελούντας

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, προχωρεί εκ νέου τη διαδικασία για την εξομοίωση και τη θεσμική οριοθέτηση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ελούντας, με στόχο την οριστική διευθέτηση ενός ζητήματος που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια.

Η θεσμική οριοθέτηση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες, οι επιτρεπόμενες χρήσεις και οι δυνατότητες παρέμβασης στο παραλιακό μέτωπο, ώστε να υπάρχει ένα σαφές, νόμιμο και ισότιμο πλαίσιο για όλους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης βρέθηκε στην περιοχή του Σχίσματος Ελούντας μαζί με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρη Αγαπητό και κλιμάκιο του τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να γίνει επιτόπια υπόδειξη του παραλιακού μετώπου και να δρομολογηθούν άμεσα οι επικαιροποιημένες αποτυπώσεις και οι απαραίτητες βυθομετρήσεις.

Παράλληλα, συγκεντρώνονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διαχρονική λιμενική δραστηριότητα στην περιοχή, ενώ για την εξέλιξη της διαδικασίας ενημερώθηκε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας κ. Μάνος Λεμπιδάκης.

Με την ολοκλήρωση της θεσμικής διαδικασίας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με σαφείς αρμοδιότητες το παραλιακό μέτωπο, να προχωρά στις αναγκαίες παρεμβάσεις, να οργανώνει τις επιτρεπόμενες χρήσεις και να εξασφαλίζει ενιαίους και ξεκάθαρους κανόνες λειτουργίας.

Στο πλαίσιο της συνολικής αυτής τακτοποίησης θα εξεταστεί και το ζήτημα των σκιάστρων και των λοιπών κατασκευών που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη. Κατασκευές που δεν είναι νόμιμες ή δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν θα πρέπει να απομακρυνθούν και, όπου προβλέπεται, να αντικατασταθούν από νόμιμες, καλαίσθητες και ενιαίες λύσεις. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα μεριμνήσει ώστε οι νέες κατασκευές να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στην Ελούντα. Αντίστοιχη θεσμική διαδικασία πρόκειται να προχωρήσει παράλληλα και για τις λιμενικές ζώνες της Πλάκας, του Σισίου και της Μιλάτου, με στόχο τη σταδιακή διαμόρφωση ενός σύγχρονου, καθαρού και λειτουργικού πλαισίου για τα παραλιακά μέτωπα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης δήλωσε:

«Η Ελούντα είναι ένας τόπος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη θάλασσα, τα καΐκια, τα σκάφη και την καθημερινή ζωή γύρω από το παραλιακό της μέτωπο. Στόχος μας είναι να περάσουμε από τις γκρίζες ζώνες και τις ασάφειες σε ένα καθαρό και νόμιμο πλαίσιο, που θα επιτρέπει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να φροντίζει αποτελεσματικότερα τον χώρο και θα εξασφαλίζει ίσους κανόνες για όλους.

Θέλουμε τα παράλια του Δήμου μας πιο τακτοποιημένα, πιο όμορφα και, κυρίως, με απολύτως ξεκάθαρους όρους ως προς το τι επιτρέπεται και τι όχι. Με σεβασμό στους επαγγελματίες, στους κατοίκους, στους επισκέπτες και πάνω απ’ όλα στον ίδιο τον τόπο μας».