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Copernicus: Οι χάρτες της καταστροφής στο νότιο Ρέθυμνο

Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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Οι δορυφορικές εικόνες του Copernicus αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις περιοχές του Αγίου Παύλου, των Σακτουρίων, των Μελάμπων και των Ορνέ να συγκαταλέγονται ανάμεσα σε εκείνες που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.

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Σοκ προκαλούν οι εικόνες που καταγράφουν οι δορυφόροι του Copernicus, αλλά και οι φωτογραφίες από τις πυρόπληκτες περιοχές, αποτυπώνοντας το αποτύπωμα που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

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Αμέτρητα στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη, ενώ οι κάτοικοι στον Άγιο Παύλο, τα Σακτούρια, τις Μέλαμπες και τους Ορνέ βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής. Οι ζημιές σε κατοικίες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι εκτεταμένες, με τους πληγέντες να προσπαθούν να καταγράψουν το μέγεθος των απωλειών τους.

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Την ίδια στιγμή, τα μετεωρολογικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. Σύμφωνα με τους χάρτες των μέγιστων ριπών ανέμου, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 100 χλμ./ώρα, ενώ τοπικά έφτασαν ακόμη και τα 125 χλμ./ώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων δείχνουν ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν τουλάχιστον για τις επόμενες δύο ημέρες, διατηρώντας την Κρήτη, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης νέων πυρκαγιών.

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Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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