Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Τυπικοί οι λόγοι ακύρωσης της απόφασης σχετικά με τη μονοδρόμηση του παραλιακού δρόμου

Δεν αλλάζει η βούληση του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να προχωρήσουν με συνέπεια και νομιμότητα στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την εφαρμογή διπλής κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο της Ακτής Στυλιανού Κουνδούρου

09/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
paraliakos
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος ανάκλησης της παλιότερης απόφασης της Επιτροπής του Υπουργείου Ναυτιλίας (ΕΣΑΛ) σχετικά με τη μονοδρόμηση του παραλιακού δρόμου της Ακτής Στυλιανού Κουνδούρου στον Άγιο Νικόλαο, βασίστηκε αποκλειστικά σε τυπικούς – διαδικαστικούς λόγους και όχι επί της ουσίας.

Η ακύρωση αφορά ζητήματα επιδόσεων και σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία κρίση επί του περιεχομένου ή της νομιμότητας της απόφασης. Δεν συνιστά, επομένως, κάποια “βόμβα” ή αιφνιδιαστική ανατροπή, όπως παρουσιάστηκε από ορισμένους για επικοινωνιακές εντυπώσεις.

Το Δ.Λ.Τ.Α.Ν. υπενθυμίζει ότι η νέα πρόβλεψη του άρθρου 56 παρ. 7 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5039/2025) δίνει πλέον τη δυνατότητα στα δημοτικά λιμενικά ταμεία να προχωρούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα, ακόμη και χωρίς εγκεκριμένο Master Plan, όταν αυτές βασίζονται σε τεκμηριωμένες μελέτες και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σε πλήρη συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, παραμένει προσηλωμένο στη θεσμική διαδικασία και στη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του παραλιακού μετώπου.

Αν κριθεί αναγκαίο, το θέμα μπορεί να  επανέλθει, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να εξεταστεί επί της ουσίας και να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την πόλη και το λιμάνι.

Η απόφαση αυτή αποτελεί διαδικαστική εξέλιξη και όχι ουσιαστική κρίση· δεν αλλάζει τη βούληση του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να προχωρήσουν με συνέπεια και νομιμότητα στις αναγκαίες παρεμβάσεις για το δημόσιο συμφέρον και την εφαρμογή διπλής κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο της Ακτής Στυλιανού Κουνδούρου.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου

Δημήτρης Αγαπητός

