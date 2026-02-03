Αγιος Νικόλαος: Φωτιά εκδηλώθηκε σε νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ | +Photos, Video

Σε εξέλιξη η φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου βρίσκεται αυτήν την ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ενημερωθεί καθώς δεν έχει πάει ακόμα στο σημείο.

Στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, ο οποίος είδε την κατάσταση και έφυγε.