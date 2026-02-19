CAFE MELI
Όχι άλλους απολογισμούς – Ήρθε η ώρα να δούμε έργα και αποτελέσματα | του Βαγγέλη Βαρνακιώτη

Βαγγέλης Βαρνακιώτης 19/02/2026
Κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια, σε κάθε επίπεδο διοίκησης, από τους δήμους μέχρι την κεντρική πολιτική σκηνή, ακούμε ξανά και ξανά απολογισμούς. Παρουσιάσεις, δελτία Τύπου, αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, συνεντεύξεις. Λόγια πολλά. Στατιστικά. Υποσχέσεις. Στόχοι που «μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης». Όμως η κοινωνία δεν αντέχει άλλες περιγραφές προθέσεων. Χρειάζεται έργα. Χρειάζεται αποτελέσματα.

Στην Ελλάδα, από την εποχή των μνημονίων μέχρι σήμερα, η λέξη «μεταρρύθμιση» χρησιμοποιήθηκε όσο λίγες. Κυβερνήσεις όπως εκείνες του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη μίλησαν για αλλαγές, τομές και εκσυγχρονισμό. Κάποιες πρωτοβουλίες έγιναν, κάποια βήματα προχώρησαν. Όμως ο πολίτης δεν μετρά τις προθέσεις. Μετρά την καθημερινότητά του: την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, τον χρόνο αναμονής στο νοσοκομείο, την ασφάλεια στη γειτονιά του, την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών του.

Ο απολογισμός από μόνος του δεν είναι κακό πράγμα. Είναι εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας. Το πρόβλημα ξεκινά όταν ο απολογισμός γίνεται υποκατάστατο του έργου. Όταν η επικοινωνία αντικαθιστά την πράξη. Όταν η παρουσίαση γίνεται πιο σημαντική από το αποτέλεσμα.

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το φαινόμενο είναι ακόμη πιο εμφανές. Δήμαρχοι και περιφερειάρχες συχνά παραθέτουν αριθμούς: τόσα έργα εντάχθηκαν, τόσα χρηματοδοτήθηκαν, τόσα «δρομολογήθηκαν». Όμως οι πολίτες δεν ζουν μέσα σε δελτία Τύπου. Ζουν σε δρόμους με λακκούβες, σε σχολεία με ελλείψεις, σε πόλεις που ασφυκτιούν από την έλλειψη σχεδιασμού.

Η κοινωνία έχει ωριμάσει. Δεν εντυπωσιάζεται εύκολα. Θέλει να βλέπει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, διαφάνεια στην εκτέλεση των έργων, λογοδοσία όταν υπάρχουν καθυστερήσεις. Θέλει πολιτικούς που να αναλαμβάνουν την ευθύνη όχι μόνο για τις επιτυχίες, αλλά και για τις αποτυχίες.

Ήρθε η ώρα να αλλάξει το κριτήριο αξιολόγησης. Όχι πόσες φορές μίλησε κάποιος για το έργο του, αλλά πόσο αυτό το έργο άλλαξε πραγματικά τη ζωή των πολιτών. Όχι πόσες αναρτήσεις έγιναν, αλλά πόσα προβλήματα λύθηκαν.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από άλλους απολογισμούς γεμάτους γενικόλογες διακηρύξεις. Έχει ανάγκη από σοβαρό σχεδιασμό, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Έχει ανάγκη από πολιτικές που δεν θα εξαντλούνται σε εξαγγελίες, αλλά θα αποτυπώνονται σε σχολεία που λειτουργούν καλύτερα, σε νοσοκομεία που εξυπηρετούν γρηγορότερα, σε πόλεις πιο ανθρώπινες και βιώσιμες.

Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με λόγια. Χτίζεται με πράξεις. Και οι πράξεις φαίνονται, δεν χρειάζονται υπερβολικούς απολογισμούς για να αποδειχθούν.

Αν θέλουμε πραγματική πρόοδο, πρέπει να μετατοπίσουμε το κέντρο βάρους από την επικοινωνία στην ουσία. Από τον απολογισμό στο αποτέλεσμα. Από τις εξαγγελίες στην υλοποίηση.

Γιατί η κοινωνία δεν ζητά άλλες παρουσιάσεις. Ζητά λύσεις.

