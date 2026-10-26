Παραλιακός Αγίου Νικολάου | Άρθρο παρέμβασης του Γιώργου Γουναλάκη, Πολιτικού Μηχανικού

Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες η σιωπή δεν αποτελεί ένδειξη διακριτικότητας, αλλά αποδοχή μιας κατάστασης που ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από εκείνα που υποτίθεται ότι έρχεται να επιλύσει. Μία τέτοια στιγμή θεωρώ ότι βιώνουμε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο, με την επικείμενη αποξήλωση των πεζοδρομίων του παραλιακού δρόμου και την πρόθεση επαναφοράς της κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων. Θέλω εξαρχής να ξεκαθαρίσω κάτι: δεν με ενδιαφέρει να υπερασπιστώ την προηγούμενη δημοτική αρχή ούτε να αντιπαρατεθώ με τη σημερινή. Δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, οι παρατάξεις και οι προσωπικές αντιπαλότητες.

Με ενδιαφέρει η πόλη στην οποία ζούμε, εργαζόμαστε, επενδύουμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Και κυρίως με ενδιαφέρει να μη λαμβάνονται αποφάσεις που θα επηρεάζουν τη ζωή της πόλης για δεκαετίες, χωρίς να έχει προηγηθεί μια πραγματικά ολοκληρωμένη αξιολόγηση των συνεπειών τους.

Ας θυμηθούμε πρώτα γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα πεζοδρόμια

Ας είμαστε ειλικρινείς. Τα πεζοδρόμια του παραλιακού δρόμου δεν κατασκευάστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπήρξαν προβλήματα στον σχεδιασμό και στην υλοποίησή τους, ενώ έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και τη συνολική διαδικασία που ακολουθήθηκε. Αυτά είναι ζητήματα που μπορούν και πρέπει να εξεταστούν. Υπάρχει όμως μία ουσιαστική παράμετρος που δεν αναδείχθηκε επαρκώς στον δημόσιο διάλογο. Την περίοδο εκείνη πραγματοποιούνταν δύο εξαιρετικά σημαντικές ξενοδοχειακές επενδύσεις στην παραλιακή ζώνη του Αγίου Νικολάου. Δύο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ανακαινίζονταν, με τεράστιες απαιτήσεις σε μεταφορές υλικών, σκυροδέματος, εξοπλισμού και εργοταξιακής εξυπηρέτησης.

Ας αναλογιστούμε, λοιπόν, κάτι πολύ απλό. Θα μπορούσαν οι μπετονιέρες, τα φορτηγά και τα υπόλοιπα βαρέα οχήματα να προσεγγίζουν καθημερινά αυτά τα εργοτάξια περνώντας μέσα από το κέντρο της πόλης, στρίβοντας στη γέφυρα και πραγματοποιώντας δύσκολους ελιγμούς σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον; Η απάντηση, από τεχνική και λειτουργική άποψη, είναι ότι μια τέτοια επιλογή θα παρουσίαζε σοβαρές δυσκολίες. Η πρόσβαση από την εξωτερική πλευρά της πόλης και συγκεριμένα από τον κόμβο Αμμουδίου και η οργανωμένη κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων κατά μήκος του παραλιακού δρόμου αποτελούσαν μια πρακτική λύση για την εξυπηρέτηση αυτών των επενδύσεων.

Η ίδια η δημοτική αρχή έχει αναγνωρίσει δημόσια τη σχέση της τότε κυκλοφοριακής διαμόρφωσης με την εξυπηρέτηση των δύο μεγάλων εργοταξίων. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτός ήταν ο μοναδικός λόγος της μονοδρόμησης. Θεωρώ, όμως, ότι ήταν ένας ιδιαίτερα σημαντικός πρακτικός παράγοντας, ο οποίος πρέπει να συνυπολογίζεται όταν αξιολογούμε τις αποφάσεις εκείνης της περιόδου.

Και θα πω κάτι που ενδεχομένως ξενίσει ορισμένους: Κατά την άποψή μου, η εξυπηρέτηση αυτών των δύο μεγάλων επενδύσεων ήταν σωστή επιλογή.

Ο Άγιος Νικόλαος είχε ανάγκη από τέτοιες επενδύσεις. Είχε ανάγκη από αναβάθμιση των ξενοδοχειακών υποδομών του, από νέες θέσεις εργασίας, από οικονομική δραστηριότητα και από ενίσχυση της τουριστικής του ταυτότητας. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να διευκολύνει τις σημαντικές επενδύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες και προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον. Το πρόβλημα δεν ήταν κατ’ ανάγκη ότι έγιναν παρεμβάσεις για να εξυπηρετηθούν οι επενδύσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι η κοινωνία δεν ενημερώθηκε με την απαιτούμενη σαφήνεια για όλες τις παραμέτρους των αποφάσεων.

Η συνέχεια της διοίκησης δεν είναι πολιτική επιλογή. Είναι θεσμική υποχρέωση.

Ας έρθουμε στο σήμερα. Έχουμε μια νέα δημοτική αρχή που επιθυμεί να επαναφέρει τη διπλή κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο. Είναι απολύτως θεμιτό μια δημοτική αρχή να έχει διαφορετική άποψη από την προηγούμενη. Είναι επίσης θεμιτό να επανεξετάζει παλαιότερες αποφάσεις και να διορθώνει αστοχίες. Εκείνο που δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητο είναι ότι κάθε διαφορετική αντίληψη πρέπει να οδηγεί σε αποξήλωση υφιστάμενων υποδομών.

Η διοίκηση δεν ασκείται με συναισθήματα. Δεν ασκείται με προσωπικές προτιμήσεις ούτε με την ανάγκη διαφοροποίησης από τους προκατόχους μας.

Η διοίκηση ασκείται με γνώση, με στοιχεία, με συνέχεια, με τεκμηρίωση και με μοναδικό γνώμονα το μέγιστο δυνατό όφελος για τους δημότες. Το δημόσιο χρήμα δεν ανήκει ούτε στην προηγούμενη ούτε στη σημερινή δημοτική αρχή. Ανήκει στους πολίτες. Και κάθε ευρώ που δαπανάται για να κατασκευαστεί ένα έργο, όπως και κάθε ευρώ που δαπανάται για να κατεδαφιστεί, απαιτεί αιτιολόγηση.

Το μεγάλο ερώτημα: Έχει αποδειχθεί ότι η διπλή κυκλοφορία θα βελτιώσει την κατάσταση;

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η σχεδιαζόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει την καθαίρεση περίπου 1.860 τετραγωνικών μέτρων πεζοδρομίων και την αναδιαμόρφωση του οδικού χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Δεν μιλάμε, επομένως, για μια απλή αλλαγή πινακίδων.

Μιλάμε για ουσιαστική μεταβολή της λειτουργίας ενός από τους σημαντικότερους δρόμους της πόλης. Η δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι η επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση άλλων οδικών αξόνων, όπως της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και της περιοχής του κόμβου Ανδρέα Παπανδρέου.

Αυτό είναι ένα επιχείρημα που αξίζει να εξεταστεί. Όμως η μεταφορά κυκλοφοριακού φόρτου από έναν δρόμο σε έναν άλλον δεν αποτελεί αυτομάτως κυκλοφοριακή βελτίωση. Μπορεί να λύνει ένα πρόβλημα και ταυτόχρονα να δημιουργεί δύο καινούργια. Μπορεί να μειώνει τον χρόνο μετακίνησης σε ένα σημείο και να αυξάνει την επικινδυνότητα σε κάποιο άλλο. Μπορεί να διευκολύνει την κίνηση των αυτοκινήτων, αλλά να υποβαθμίζει την ασφάλεια των πεζών και την ποιότητα του δημόσιου χώρου.

Γνωρίζουμε ότι έχουν εκπονηθεί κυκλοφοριακές μελέτες και έχουν παρουσιαστεί προτάσεις ρυθμίσεων. Το κρίσιμο, όμως, δεν είναι απλώς να υπάρχει μια μελέτη. Το κρίσιμο είναι τι ακριβώς αποδεικνύει αυτή η μελέτη.

Εχει πραγματοποιηθεί πλήρης σύγκριση της σημερινής κατάστασης με το προτεινόμενο καθεστώς διπλής κυκλοφορίας; Έχουν μετρηθεί οι κυκλοφοριακοί φόρτοι κατά τους μήνες της υψηλής τουριστικής περιόδου; Έχουν αξιολογηθεί οι πραγματικές συνθήκες στις διασταυρώσεις, οι κινήσεις των τουριστικών λεωφορείων, οι ανάγκες τροφοδοσίας, οι ελιγμοί των οχημάτων και οι επιπτώσεις στην κίνηση των πεζών; Έχει εξεταστεί η λειτουργία του παραλιακού δρόμου ως τμήματος ολόκληρου του κυκλοφοριακού δικτύου της πόλης και όχι ως μιας απομονωμένης οδού; Και, κυρίως, έχει παρουσιαστεί στους δημότες μια κατανοητή, ποσοτικοποιημένη σύγκριση που να αποδεικνύει ότι η προτεινόμενη λύση προσφέρει μεγαλύτερο συνολικό όφελος;

Εάν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Εάν δεν υπάρχουν, πρέπει να προηγηθεί η συμπλήρωσή τους. Τα πεζοδρόμια δεν είναι εμπόδιο στην κυκλοφορία. Είναι μέρος της πόλης.

Ο παραλιακός δρόμος του Αγίου Νικολάου δεν είναι μια συνηθισμένη οδική αρτηρία. Είναι μέρος της εικόνας της πόλης. Είναι χώρος περιπάτου, αναψυχής, τουριστικής δραστηριότητας και καθημερινής ζωής. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το πλάτος των πεζοδρομίων ως χώρο που περισσεύει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να παραχωρηθεί στα αυτοκίνητα. Η σύγχρονη αντίληψη για τις αστικές μετακινήσεις επιβάλλει να αξιολογούμε ταυτόχρονα την κίνηση των οχημάτων, την ασφάλεια των πεζών, την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ποιότητα του δημόσιου χώρου.

Δεν υποστηρίζω ότι τα σημερινά πεζοδρόμια είναι ιδανικά. Εάν υπάρχουν κατασκευαστικές αστοχίες, πρέπει να διορθωθούν. Εάν υπάρχουν σημεία που εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία, πρέπει να ανασχεδιαστούν. Εάν απαιτούνται τοπικές τροποποιήσεις, μπορούν να εξεταστούν. Αλλά άλλο πράγμα η τεχνικά τεκμηριωμένη διόρθωση και άλλο η γενικευμένη αποξήλωση. Η πόλη χρειάζεται λύσεις με διάρκεια, όχι έναν διαρκή κύκλο κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Το πραγματικό κόστος δεν είναι μόνο τα χρήματα της εργολαβίας

Στα δημοσιεύματα αναφέρεται αρχικός προϋπολογισμός 74.400 ευρώ με ΦΠΑ και μεταγενέστερη ανάθεση ύψους περίπου 60.000 ευρώ. Όμως το πραγματικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη δαπάνη. Περιλαμβάνει την αξία των υφιστάμενων υποδομών που καταργούνται, τις πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις, τις επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και ενδεχόμενες συνέπειες στην οδική ασφάλεια. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουμε για τον δημόσιο χώρο εξετάζοντας μόνο το άμεσο κόστος μιας εργολαβίας. Χρειάζεται να αξιολογούμε το συνολικό κόστος και το συνολικό όφελος σε βάθος χρόνου.

Και αυτό αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε σοβαρού τεχνικού και διοικητικού σχεδιασμού. Δεν είναι αργά για μια τεκμηριωμένη επανεξέταση. Απευθύνομαι στη δημοτική αρχή με σεβασμό στον θεσμικό της ρόλο. Δεν ζητώ να υιοθετήσει τη δική μου άποψη. Δεν ζητώ να διατηρηθεί οπωσδήποτε η σημερινή κυκλοφοριακή κατάσταση. Ζητώ κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο ουσιαστικό. Πριν ξεκινήσουν οι αποξηλώσεις, να παρουσιαστούν δημόσια τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιλογή της διπλής κυκλοφορίας. Να εξηγηθεί με σαφήνεια ποια προβλήματα επιλύονται, ποια νέα προβλήματα ενδέχεται να δημιουργηθούν και γιατί η συγκεκριμένη λύση υπερέχει των εναλλακτικών.

Να εξεταστεί η δυνατότητα περιορισμένων, στοχευμένων παρεμβάσεων αντί μιας εκτεταμένης καθαίρεσης. Και να υπάρξει μια πραγματική τεχνική συζήτηση με τη συμμετοχή των αρμόδιων επιστημονικών φορέων, των επαγγελματιών και των πολιτών. Δεν χρειάζεται άλλη μία αντιπαράθεση για το ποιος είχε δίκιο στο παρελθόν. Χρειάζεται να αποδειχθεί ποια επιλογή εξυπηρετεί καλύτερα το μέλλον.

Θέλω να κλείσω με μια σκέψη που θεωρώ ότι πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Ο Άγιος Νικόλαος δεν είναι ιδιοκτησία καμίας δημοτικής αρχής. Δεν ανήκει ούτε σε εκείνους που διοίκησαν χθες ούτε σε εκείνους που διοικούν σήμερα. Ανήκει στους ανθρώπους του. Σε εκείνους που ζουν εδώ, που εργάζονται, που επιχειρούν, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους και που θα συνεχίσουν να ζουν με τις συνέπειες των αποφάσεων πολύ μετά την ολοκλήρωση της θητείας οποιουδήποτε αιρετού.

Μια πόλη δεν μπορεί να αλλάζει σχεδιασμό κάθε φορά που αλλάζει η διοίκησή της.

Δεν μπορεί η μία δημοτική αρχή να κατασκευάζει και η επόμενη να ξηλώνει, χωρίς να αποδεικνύεται με αντικειμενικά δεδομένα ότι η νέα επιλογή είναι καλύτερη. Δεν μπορεί ο δημόσιος χώρος να μετατρέπεται σε πεδίο διαδοχικών πειραματισμών. Και κυρίως δεν μπορεί η πόλη να πληρώνει ξανά και ξανά το κόστος αποφάσεων που δεν έχουν εξηγηθεί επαρκώς στους πολίτες. Ως πολιτικός μηχανικός, έχω μάθει ότι πριν κατεδαφίσεις κάτι, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις με ακρίβεια τι θα κατασκευάσεις στη θέση του, γιατί το κάνεις και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η στοιχειώδης λογική της επιστήμης μας. Αυτή πρέπει να είναι και η στοιχειώδης λογική της διοίκησης.

Δεν ισχυρίζομαι ότι η επαναφορά της διπλής κυκλοφορίας είναι εκ προοιμίου λανθασμένη. Ισχυρίζομαι ότι μια τόσο σημαντική αλλαγή δεν πρέπει να προχωρήσει χωρίς να έχει αποδειχθεί δημόσια η αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητά της. Η ύπαρξη μιας πολιτικής απόφασης δεν αποτελεί από μόνη της τεχνική τεκμηρίωση. Και η νομιμότητα μιας διαδικασίας δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει ότι η επιλογή υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Αν αύριο αποδειχθεί ότι η διπλή κυκλοφορία δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιλύει, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;

Θα ξανακατασκευάσουμε τα πεζοδρόμια; Θα δαπανήσουμε νέα χρήματα; Θα περιμένουμε την επόμενη δημοτική αρχή να αποφασίσει εκ νέου; Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει κάποτε να σταματήσει. Γι’ αυτό και θεωρώ ότι, ακόμη και την τελευταία στιγμή, υπάρχει χρόνος για μια πράξη διοικητικής υπευθυνότητας: να επανεξεταστεί η παρέμβαση με πλήρη δημοσιοποίηση των τεχνικών και κυκλοφοριακών δεδομένων, πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα.

Μια τέτοια επιλογή δεν θα αποτελούσε ένδειξη αδυναμίας