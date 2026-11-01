Το Halloween αμερικανοποιεί την Ελλάδα; – Ξενόφερτο έθιμο ή νέα αστική παράδοση; | του Βαγγέλη Βαρνακιώτη

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα παιδιά ντύνονται «τρομακτικά» στα τέλη Οκτωβρίου, τα καταστήματα γεμίζουν με κολοκύθες και νυχτερίδες, ενώ τα social media πλημμυρίζουν από φωτογραφίες μεταμφιεσμένων σε μάγισσες, σκελετούς και φαντάσματα. Το Halloween, μια γιορτή με βαθιές ρίζες στη Δύση, φαίνεται πως κερδίζει σταδιακά έδαφος και στην Ελλάδα. Όμως αυτό εγείρει και ερωτήματα: πρόκειται για αθώα ψυχαγωγία ή για ένα ακόμη δείγμα «πολιτισμικής αμερικανοποίησης»;

Από τη Σαμοχάιν στην Αθήνα

Το Halloween προέρχεται από το αρχαίο κελτικό φεστιβάλ Samhain, που σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα. Μέσα από αιώνες πολιτισμικών μεταμορφώσεων και την αμερικανική επιρροή, εξελίχθηκε σε μια γιορτή με κοστούμια, «trick or treat» και εμπορικό χαρακτήρα.

Στην Ελλάδα, το Halloween έκανε την εμφάνισή του μέσα από τις αλυσίδες καταστημάτων, τα ιδιωτικά σχολεία και τα κοινωνικά δίκτυα – κυρίως ως διασκέδαση για τα παιδιά και ως ευκαιρία για «θεματικά πάρτι» των ενηλίκων.

Η εμπορική διάσταση

Δεν είναι μυστικό πως οι επιχειρήσεις υποδέχθηκαν τη νέα γιορτή με ενθουσιασμό. Καταστήματα ρούχων, παιχνιδιών και ζαχαρωτών εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για προσφορές και ειδικά προϊόντα. Οι βιτρίνες γεμίζουν με πορτοκαλί φώτα και τρομακτικές φιγούρες, ενώ τα μπαρ οργανώνουν «Halloween nights» με αντίστοιχα ποτά και μουσική.

Για τους επικριτές, το φαινόμενο αυτό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα «εισαγόμενης κουλτούρας» που αντικαθιστά τα ντόπια ήθη – όπως το δικό μας Καρναβάλι ή τις Απόκριες. Για άλλους, όμως, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: κάθε κοινωνία έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει και να μετασχηματίζει τις επιρροές της, δημιουργώντας νέα πολιτισμικά μείγματα.

Οι φωνές της παράδοσης

«Δεν είναι κακό να διασκεδάζει ο κόσμος, αλλά είναι άλλο να γιορτάζεις κάτι που έχει ρίζες στη δική σου κουλτούρα και άλλο να αντιγράφεις άκριτα ό,τι βλέπεις στην τηλεόραση», λέει ο λαογράφος Γιώργος Παπαδόπουλος. «Η Ελλάδα έχει τις δικές της “σκοτεινές” γιορτές, όπως τα Κάλαντα των Φώτων ή τα έθιμα των Καρκατζέληδων. Δεν χρειάζεται να δανειζόμαστε ξένα πρότυπα».

Μια νέα μορφή διασκέδασης;

Από την άλλη πλευρά, οι νεότερες γενιές βλέπουν το Halloween ως έναν ακόμη τρόπο να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν. Πολλοί τονίζουν ότι η «παγκοσμιοποίηση της κουλτούρας» είναι πια αναπόφευκτη – και πως το Halloween στην Ελλάδα αποκτά δικά του χαρακτηριστικά: λιγότερο τρόμο, περισσότερη φαντασία, και έντονη διάθεση για πάρτι.

Το μέλλον του Halloween στην Ελλάδα

Ίσως, τελικά, η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Halloween, αλλά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ξένες επιρροές γενικότερα. Αν το έθιμο συνεχίσει να ριζώνει, είναι πιθανό να εξελιχθεί σε μια νέα αστική παράδοση – με ελληνικό άρωμα, όπως έγινε κάποτε και με τις ίδιες τις Απόκριες.