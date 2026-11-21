Το παραμύθι της υλοποίησης του μεγάλου αναπτυξιακού έργου για την Κρήτη, του ΒΟΑΚ εξελίσσεται δυστυχώς όπως τα σίριαλ στην τηλεόραση. Με επιμήκυνση του σίριαλ για να κρατήσει σε βάθος χρόνου, αφαίρεση επεισοδίων (τμήμα Άγιος Νικόλαος – Σητεία), απρόβλεπτες εξελίξεις (τραγικές καθυστερήσεις διαδικασίας απαλλοτριώσεων, κλπ) από τις οποίες φαίνεται καθαρά ότι οι κυβερνώντες από το 2022 αντιμετωπίζουν τους Λασιθιώτες – αλλά και τους κρητικούς γενικότερα – όπως ο Κολόμβος τους ιθαγενείς της Αμερικής που ως δώρα για να τους κατακτήσουν (=ψηφίσουν στην περίπτωσή μας) ήταν καθρεφτάκια και χάντρες για να τους παραπλανήσουν. Όπως ακριβώς δια χειρίζονται οι κυβερνώντες το καθοριστικά σημαντικό αυτό έργο για μας.

Αφού οι μεγαλοεργολάβοι τελείωσαν με τα μεγάλα (=πολλά χιλιόμετρα) έργα της στεριανής Ελλάδας αποφασίστηκε να υλοποιηθεί ο ΒΟΑΚ. Χωρίς ολοκληρωμένες και σύγχρονες μελέτες, χωρίς σωστή και έγκαιρη ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων, χωρίς δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Με την σύμπραξη εργολάβων και κυβέρνησης και με ανύπαρκτό προγραμματισμό το έργο ξεκίνησε (;;;) το 2022. Εγκαίνια παραμονές εκλογών το 2022.

Το έργο εξελισσόταν σε απελπιστικά αργούς ρυθμούς για πάνω από 3 χρόνια. Ξαφνικά από 1/4/2026 ταυτόχρονα με την έναρξη της τουριστικής σεζόν – επειδή πιθανότατα ‘’έπαιζαν’’ οι εκλογές για φθινόπωρο φέτος – επέβαλαν τρελούς ρυθμούς εργασίας χωρίς χρονοδιάγραμμα και χωρίς κανένα σεβασμό στο μοναδικό προϊόν μας, τον τουρισμό , δημιουργώντας τεράστια ζητήματα στην έτσι κι αλλιώς δύσκολη τουριστική χρονιά. Ανακοίνωσαν εγκαίνια Ιούλιο του 2026, μετά Αύγουστο. Τελικά πέντε χρόνια μετά τα εγκαίνια (;;;) και ενώ έχουν κατασκευαστεί λιγότερα από μια δεκάδα χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένου – όχι ολοκληρωμένου – δρόμου προχώρησαν σε νέα εγκαίνια !!! Και λέω μόνο ασφαλτόστρωσης και όχι ολοκληρωμένης διατομής αφού τα cut and cover είναι ημιτελή, η προστασία των πρανών ανολοκλήρωτη, τα έργα απορροής ομβρίων σε εξέλιξη, οι ανισόπεδοι κόμβου Αγίου Νικολάου και Νεάπολης στον αέρα, κλπ, κλπ.

Όπως το 2022, έτσι και τώρα, τον Οκτώβρη που μας πέρασε, έκαναν τα εγκαίνια του νέου ΒΟΑΚ των 250 χλμ (!!!) ισχυριζόμενοι ότι δίνονται στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χλμ. !!! Αμ δε.

Την επομένη των εγκαινίων τα 10 χλμ έγιναν 6 χλμ !!!. Κι αυτά ανολοκλήρωτα, μόνο η ασφαλτόστρωση, και όλα τα συνοδά τεχνικά έργα ανολοκλήρωτα !!!

Για τους κυβερνώντες και τους ακόλουθους τους σημασία είχαν οι φωτογραφιές και οι ανακοινώσεις για το ‘’ανδραγάθημα’’ συνεχείς.

Μάλιστα η κατασκευαστική εταιρεία στην διαφήμιση του έργου της στα πανεθνικά ΜΜΕ, επιμένει ότι παραδόθηκαν 10 χλμ. !!! Και ταυτόχρονα εμφανίζει τον υπό κατασκευή ΒΟΑΚ να διατρέχει την Κρήτη από την Κίσσαμο στην Σητεία !!! Χωρίς αιδώ.

Και φυσικά, μετά τα εγκαίνια, οι ρυθμοί υλοποίησης του έργου επέστρεψαν στους περσυνούς ρυθμούς … της χελώνας. Ταλαιπώρησαν άδικα – αφού δεν έγιναν εκλογές – την περιοχή αλλά ποιος νοιάζεται ;

Δυστυχώς έχει χαθεί και η στοιχειώδης πολιτική ηθική (τσίπα την λέγαμε παλιά).

Τα προβλήματα σχεδιασμού, απαλλοτριώσεων, χρηματοδοτήσεων κλπ σε όλο το έργο του ΒΟΑΚ είναι γνωστά. Αλλά δεν ιδρώνει το αυτί τους. Αντίθετα διαφημίζουν να ανύπαρκτα.

Δεν θέλω να σκεφτώ το ότι αν για 10 χλμ εύκολου δρόμου χρειάστηκαν σχεδόν 5 χρόνια πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τα 250 χλμ. !!!

Δυστυχώς η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα συνεχώς, όπως κάνει και για την υγεία, την παιδεία, την διαφάνεια, την…, την…, την….

Η πλειονότητα των τοπικών ΜΜΕ δυστυχώς κάνει πως δεν βλέπει τα πραγματικά γεγονότα. Κάποιες χαλαρές διαμαρτυρίες για την τιμή των όπλων. Καμία σοβαρή κριτική. Καμία πίεση. Βλέπετε όλα γίνονται για το καλό μας. Χωρίς εμάς. Γιατί κι εμείς είμαστε ‘’ωσεί παρόντες’’. Κριτική ‘’από του καναπέος’’ και τέλος.

Και φυσικά μας ακολουθούν και οι τοπικοί μας άρχοντες. Απουσιάζουν εκκωφαντικά. Καμία διαμαρτυρία, καμιά πίεση, τίποτα. Φωτογραφήθηκαν όμως στα εγκαίνια. Πασιχαρείς για τα … καθρεφτάκια που πήραν!!! Παρακολουθούν εξ αποστάσεως κοιτάζοντας συνεχώς το κινητό τους και βγάζοντας φωτογραφίες.

Αλήθεια ενδιαφέρθηκε κανείς για να συζητηθεί το θέμα και η μέχρι σήμερα η πορεία του καθοριστικού για μας έργου στο Δημ. Συμβούλιο; Το ζήτησε κανείς, συμπολίτευση ή αντιπολίτευση; Υπήρξε κάποιου είδους επίσημη ενημέρωση; Οι απαλλοτριώσεις θα ολοκληρωθούν; Γνωρίζουμε αν θα τηρηθούν οι αρχικές μελέτες και τα συνοδά έργα; Οι κόμβοι Νεάπολης και Αγίου Νικολάου θα κατασκευαστούν; Χρονοδιάγραμμα και έγγραφες δεσμεύσεις υπάρχουν;

Μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ένα επίσημο δελτίο τύπου … για τους ιθαγενείς από κανένα φορέα.

Περιμένουμε πάντα μια επίσημη υπεύθυνη ανακοίνωση με σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενημέρωση για το ποιο θα είναι το τελικό έργο, πότε θα ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις και πόσο θα στοιχίσει. Όχι από τον κατασκευαστή. Από τους αρμόδιους υπεύθυνους κρατικούς φορείς.

Θα την έχουμε ; Ή θα πάρουμε και άλλα καθρεφτάκια και νέες πιο γυαλιστερές χάντρες;

Η ανοχή είναι συνενοχή. Έχουμε όλοι συνευθύνη. Ας το καταλάβουμε.

Αντώνης Εμμ. Ζερβός

Πολιτ. Μηχ/κός ΕΜΠ

πρ. Δήμαρχος Αγ. Νικολάου

Υ.Γ. Και για να γίνει πιο κατανοητό το μέγεθος της κοροϊδίας και η αναλγησία των κυβερνώντων μπορούμε να κάνουμε παραλληλισμό του τεχνικού αυτού έργου με την ανέγερση μιάς νέας οικοδομής. Δεν έχει σημασία το μέγεθος του έργου αλλά η λογική εκτέλεσης του έργου και των πανηφυρισμών. Στην σκυροδέτηση των θεμελίων της οικοδομής κάνουμε αγιασμό και μόλις ολοκληρωθούν τα μπετά κάνουμε εγκαίνια του σπιτιού !!! Έτσι απλά. Είμαστε ή δεν είμαστε λοιπόν ιθαγενείς που ανεχόμαστε αυτή την εικονική πραγματικότητα/κοροϊδία;