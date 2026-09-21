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NEXA: Η Media House δημιούργησε το δικό της Client Portal

Μια custom πλατφόρμα, σχεδιασμένη και αναπτυγμένη από το μηδέν από τη Media House, για να κάνει τη συνεργασία με τους πελάτες μας πιο άμεση, οργανωμένη και ουσιαστική.

Photo of Stream+ Stream+ Send an email 21 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/09/2026
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nexa media house
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η NEXA είναι το νέο Client Portal της Media House. Μια πλατφόρμα που δημιουργήσαμε 100% in-house, από το concept και το design μέχρι τη λειτουργικότητα και τον ίδιο τον κώδικα.

ΧΡΥΣΟΣ

Δεν βασιστήκαμε σε κάποιο έτοιμο σύστημα. Τη σχεδιάσαμε από την αρχή πάνω στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής συνεργασίας με τους πελάτες μας.

SUNSTOP

Όλα σε ένα σημείο

Μέσα από το προσωπικό του Client Portal, κάθε πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες και εργαλεία της συνεργασίας του.

MARIS

Η NEXA περιλαμβάνει δυνατότητες όπως:

  • προβολή feed και δημιουργικών
  • έγκριση περιεχομένου ή αίτημα αλλαγής
  • οικονομικά στοιχεία
  • ενεργό πακέτο συνεργασίας
  • αξιολογήσεις
  • δώρα και επιπλέον παροχές
  • νέες λειτουργίες που προστίθενται συνεχώς

Στόχος μας είναι ο πελάτης να έχει καλύτερη εικόνα, περισσότερο έλεγχο και πιο άμεση πρόσβαση σε ό,τι αφορά το brand του.

Μια πλατφόρμα που εξελίσσεται μαζί με τους πελάτες μας

Η NEXA δεν είναι ένα στατικό εργαλείο.

Συνεχίζουμε να προσθέτουμε νέα features και βελτιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και το feedback των ίδιων των πελατών μας.

Αυτό ακριβώς είναι και το πλεονέκτημα μιας πλατφόρμας που έχουμε δημιουργήσει εμείς: μπορούμε να την εξελίσσουμε ανάλογα με τον τρόπο που πραγματικά δουλεύουμε.

Ποια είναι η Media House

Η Media House Creative Studio έχει έδρα τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και δραστηριοποιείται στον χώρο της επικοινωνίας και των digital media.

Η πορεία μας ξεκινά από το 1992, ενώ σήμερα λειτουργούμε ως ένα σύγχρονο creative studio που συνεργάζεται με επιχειρήσεις στην Κρήτη και όχι μόνο.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται Social Media Management, Content Creation, Reels, Photography, Video, Drone, Meta Ads, Graphic Design, Branding, Websites, Copywriting και Strategy.

Για εμάς, όμως, η συνεργασία δεν σταματά στις υπηρεσίες.

Θέλουμε συνεχώς να δημιουργούμε καλύτερα εργαλεία, καλύτερες διαδικασίες και καλύτερη εμπειρία για τους πελάτες μας.

Η NEXA είναι ακριβώς ένα τέτοιο βήμα.

NEXA by Media House.
A smarter way to work together.

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Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

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Photo of Stream+ Stream+ Send an email 21 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/09/2026
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