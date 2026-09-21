Η σχολική βία σοκάρει ξανά την Ιταλία

Το πρόβλημα της βίας των ανηλίκων απασχολεί και πάλι με μεγάλη έμφαση την Ιταλία. Το τελευταίο συμβάν καταγράφηκε στην Ρώμη: ένας δεκατριάχρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του στο γυμνάσιο Τζοβάνι Βέργκα της Αιώνιας Πόλης, τραυματίζοντάς την στα χέρια και στους πνεύμονες. Ευτυχώς, τον μπλόκαρε ένας συμμαθητής του από το Κογκό, ο οποίος τώρα πρόκειται να βραβευθεί από τον Ιταλό υπουργό παιδείας.

Η εκπαιδευτικός βρίσκεται εκτός κινδύνου και δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να συγχωρέσει τον δράστη. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, όμως, είναι ότι ο συγκεκριμένος έφηβος είχε ανακοινώσει μέσω διαδικτύου την πρόθεσή του να τραυματίσει την καθηγήτρια και ότι στο Telegram μετάδωσε την όλη προετοιμασία του, μέχρι την επίθεση.

Αμήχανες αντιδράσεις

Στην Ιταλία όλοι διερωτώνται τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η βία στα σχολεία. Με απόφασή της η κυβέρνηση Μελόνι απαγόρευσε την πώληση μαχαιριών σε ανήλικους και έλαβε μέτρα για την τοποθέτηση μηχανημάτων για ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων στην είσοδο σχολείων που βρίσκονται σε «προβληματικές» περιοχές. Ο δεκατριάχρονος όμως ο οποίος τραυμάτισε την καθηγήτριά του στην περιοχή Τσεντοτσέλε της Ρώμης αγόρασε τους δυο σουγιάδες που είχε στην σχολική του τσάντα από σάιτ του διαδικτύου, με την πιστωτική κάρτα των γονιών του.

Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα ανακοίνωσε χθες ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν φέτος έλεγχοι σε 276 σχολεία της χώρας και ότι κατασχέθηκαν αεροβόλα πιστόλια, σπαθιά, κοπίδια και γκλοπ.

Όλοι ζητούν πρόσθετα μέτρα

Τι λένε όμως οι απευθείας ενδιαφερόμενοι; Σύμφωνα με γκάλοπ που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, το 70% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ των έκτακτων αυτών ελέγχων Παράλληλα, όμως, είναι της άποψης ότι η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας δεν αρκεί: το 47% των μαθητών των ιταλικών γυμνασίων και λυκείων ζητά να ξεκινήσουν υποχρεωτικά μαθήματα, αφιερωμένα στην διαχείριση του θυμού και στην ψυχολογική ωρίμανση των εφήβων. Θεωρούν αναγκαία επίσης την συνεχή παρουσία ψυχολόγων μέσα στα σχολεία. Το μήνυμα δηλαδή είναι ότι η καταστολή δεν αρκεί, ότι χρειάζεται πρόληψη και καθημερινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων και καταστάσεων που οδηγούν στην βία. Κάτι που προϋποθέτει βέβαια μεγαλύτερες επενδύσεις για την στήριξη της δημόσιας Παιδείας της χώρας.

Στόχος η αυτοπροβολή

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία μάλιστα το 32% των Ιταλών μαθητών θεωρεί ότι πολλές επιθέσεις κατά εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται με κύριο στόχο να μπορέσουν στην συνέχεια να αναρτηθούν οι σχετικές εικόνες στο διαδίκτυο. Είναι σαφές ότι οι ρίζες του προβλήματος είναι βαθιές. Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας προτείνει την απαγόρευση πρόσβασης σε βίαια sites για νέους μέχρι δεκαπέντε ετών. Το θέμα όμως είναι μάλλον η γενικότερη σχέση πολλών μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και η απομόνωση που προκύπτει τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον τους.