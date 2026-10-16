Η Κίνα πλημμυρίζει την Ευρώπη με φθηνό κοτόπουλο

Μετά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα φωτοβολταϊκά και τον χάλυβα, η Κίνα ετοιμάζεται να κατακτήσει τις διεθνείς αγορές με ένα πολύ διαφορετικό προϊόν: το κοτόπουλο. Αξιοποιώντας τη μαζική παραγωγή και τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές, οι κινεζικές επιχειρήσεις τροφίμων εξαπολύουν μια νέα εξαγωγική επίθεση, απειλώντας τα μερίδια αγοράς παραδοσιακών παραγωγών από την Ευρώπη έως τη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Wintop Food, η οποία προσελκύει ολοένα περισσότερους αγοραστές από το εξωτερικό. Ο γενικός διευθυντής της, Ντανγκ Γιανγκγιάνγκ, υποδέχεται πελάτες από την Γκάνα, το Ιράκ, την Ιορδανία, τη Ρωσία και τη Σενεγάλη, οι οποίοι αναζητούν το ίδιο προϊόν: φθηνό κινεζικό κοτόπουλο.

Η εταιρεία επεξεργάζεται 60 εκατομμύρια κοτόπουλα ετησίως, εξάγοντας στήθος κοτόπουλου, nuggets, κεφτεδάκια και ζυμαρικά με γέμιση σε περισσότερες από 20 χώρες. Οι εξαγωγές αντιπροσώπευαν το 50% των κερδών της το περασμένο έτος, χρηματοδοτώντας την επέκταση των εγκαταστάσεών της κατά περίπου 134 στρέμματα. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση της νέας εξαγωγικής στρατηγικής της Κίνας, η οποία μετατρέπει την πλεονάζουσα παραγωγή τροφίμων σε εργαλείο διείσδυσης στις παγκόσμιες αγορές.

«Οι διεθνείς πελάτες παλαιότερα δεν εμπιστεύονταν την ποιότητα», δήλωσε ο 44χρονος Ντανγκ στο Reuters, κατά τη διάρκεια ξενάγησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας τον Αύγουστο.

«Όμως, όταν το κρέας είναι 1.000 δολάρια φθηνότερο ανά τόνο σε σχέση με τους ανταγωνιστές από τη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη, πρέπει είτε να αγοράσουν από την Κίνα είτε να χάσουν την ευκαιρία», πρόσθεσε.

Η Wintop αποτελεί μέρος ενός κύματος κινεζικών επιχειρήσεων παραγωγής ζωικών πρωτεϊνών που ξεπερνούν το προβληματικό ιστορικό της χώρας στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων και αξιοποιούν την πρόσθετη παραγωγική τους δυναμικότητα για να εξασφαλίσουν χώρο στα ράφια των σούπερ μάρκετ παγκοσμίως.

Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των Κινέζων και η έμφαση που δίνει το Πεκίνο στην επισιτιστική ασφάλεια έχουν ωθήσει τις εταιρείες να επενδύσουν στην τεχνολογία και στην επέκταση των εγκαταστάσεών τους.

Πλέον, ωστόσο, παράγουν περισσότερα από όσα μπορεί να καταναλώσει η Κίνα, διοχετεύοντας την πλεονάζουσα παραγωγή στις αγορές του εξωτερικού.

Νέο μέτωπο εμπορικών εντάσεων με την Ευρώπη

Η ραγδαία αύξηση των εξαγωγών φθηνών κινεζικών προϊόντων ζωικής πρωτεΐνης προκαλεί την αντίδραση παραγωγών και ρυθμιστικών αρχών στη Δύση, σηματοδοτώντας ένα νέο πεδίο εμπορικών αντιπαραθέσεων.

Το μοντέλο θυμίζει τη στρατηγική που έχει ακολουθήσει το Πεκίνο στον χάλυβα, στα φωτοβολταϊκά πάνελ και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: μαζική διοχέτευση προϊόντων χαμηλού κόστους στις διεθνείς αγορές, με τιμές που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των ξένων παραγωγών.

Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές πάπιας Πεκίνου, έπειτα από καταγγελίες Ευρωπαίων παραγωγών ότι οι κινεζικές επιδοτήσεις δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τον περασμένο μήνα, η Κομισιόν επέβαλε δασμούς αντιντάμπινγκ από 41% έως 67% στις κινεζικές πρωτεΐνες αρακά.

Το κοτόπουλο έχει μέχρι στιγμής αποφύγει αντίστοιχα μέτρα, αν και οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν την αγορά, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής στο Reuters.

Η γεωργία και τα τρόφιμα συγκαταλέγονται στους λίγους τομείς στους οποίους η Κίνα εξακολουθεί να καταγράφει εμπορικό έλλειμμα. Πέρυσι, το έλλειμμα ξεπέρασε τα 100 δισ. δολάρια, παραμένοντας τεράστιο, αλλά με τάση συρρίκνωσης.

Η Κίνα μετατρέπεται από εισαγωγέα σε εξαγωγική δύναμη

Η Κίνα, ήδη ο μεγαλύτερος εξαγωγέας θαλασσινών στον κόσμο, έγινε πέρυσι για πρώτη φορά καθαρός εξαγωγέας κοτόπουλου.

Σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία, οι συνολικές εξαγωγές προϊόντων κοτόπουλου ανήλθαν σε 2,6 δισ. δολάρια, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το 2020.

Παράλληλα, οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων οδεύουν προς τα 600 εκατ. δολάρια φέτος, έχοντας διπλασιαστεί μέσα σε τρία χρόνια.

Για τους καταναλωτές διεθνώς, αυτή η εξέλιξη σημαίνει φθηνότερα προϊόντα ζωικής πρωτεΐνης. Για τους παραγωγούς από την Ευρώπη μέχρι την Ταϊλάνδη και τη Βραζιλία, σημαίνει την εμφάνιση νέων, ιδιαίτερα ανταγωνιστικών αντιπάλων.

Η μετάβαση της Κίνας από αγοραστή σε ανερχόμενο εξαγωγέα έχει «ανατρεπτικές» επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά κρέατος, σύμφωνα με τον Μάικλ Μπόντινγκτον, σύμβουλο αγροτικών επιχειρήσεων με έδρα το Πεκίνο.

Όπως εξήγησε, οι ασιατικές αγορές προμηθεύονταν παραδοσιακά προϊόντα από την Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο. Τώρα, όμως, υπάρχει μια φθηνότερη εναλλακτική λύση και οι παραγωγοί σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Οι Κινέζοι εγκαταλείπουν το χοιρινό κρέας

Για δεκαετίες, η βασική πηγή ζωικής πρωτεΐνης στην Κίνα ήταν το χοιρινό κρέας.

Οι χοίροι αποτελούσαν βασικό στοιχείο της διατροφής των εργατών που έχτισαν τις κινεζικές πόλεις και στελέχωσαν τα εργοστάσια που τροφοδότησαν την οικονομική έκρηξη της χώρας.

Η Κίνα έφτασε να φιλοξενεί τον μισό πληθυσμό χοίρων του πλανήτη, ενώ η τεράστια ζήτηση για ζωοτροφές, ιδιαίτερα για σόγια, αναδιαμόρφωσε τις παγκόσμιες εμπορικές ροές από τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ μέχρι τη Βραζιλία.

Η μεγάλη κατανάλωση χοιρινού εξασφάλιζε εισόδημα σε μικρούς κτηνοτρόφους όπως η Χουάνγκ Γουεϊγίνγκ, η οποία ξεκίνησε να εκτρέφει χοίρους στο χωριό της, στην επαρχία Χεμπέι, πριν από 20 χρόνια. Στην κορύφωση της δραστηριότητάς της διέθετε περισσότερα από 500 ζώα.

Αυτή η εποχή, όμως, έχει παρέλθει.

Όταν το Reuters επισκέφθηκε τη Χουάνγκ τον Αύγουστο, εκείνη τάιζε τους τελευταίους 10 χοίρους της σε έναν στάβλο γεμάτο ιστούς αράχνης.

Με χρέη περίπου 75.000 δολαρίων, σχεδίαζε να τους οδηγήσει στη σφαγή μέχρι το φθινόπωρο.

«Εκτρέφω χοίρους εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολα όσο τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε η 57χρονη.

«Οι τιμές των χοίρων είναι τόσο χαμηλές. Οι άνθρωποι στις πόλεις απλώς σταμάτησαν να τρώνε χοιρινό», πρόσθεσε.

Τα λιπαρά κομμάτια χοιρινού, που αποτελούσαν παραδοσιακά βασικό στοιχείο της κινεζικής κουζίνας, έχουν χάσει τη δημοτικότητά τους μεταξύ των κατοίκων των πόλεων που δίνουν πλέον μεγαλύτερη προσοχή στην υγεία τους.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και κρατικά μέσα ενημέρωσης, η κατά κεφαλήν κατανάλωση χοιρινού έχει μειωθεί κατά 13% από το υψηλότερο επίπεδο που κατέγραψε το 2023.

Αντίθετα, η κατά κεφαλήν κατανάλωση κοτόπουλου αυξήθηκε περισσότερο από 50% στη δεκαετία έως το 2024.

Οι επιδοτήσεις δημιούργησαν υπερπαραγωγή

Παρά τη μεταβολή της ζήτησης, η παραγωγή συνέχισε να επεκτείνεται στους κλάδους κρέατος και γαλακτοκομικών της Κίνας.

Οι αρχές ενθάρρυναν τη μαζική ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων μέσω επιδοτήσεων προς μεγάλες επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου μετά την επιδημία αφρικανικής πανώλης των χοίρων το 2018 και την πανδημία της Covid-19.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι επιδοτήσεις αντιστοιχούσαν περίπου στο 13% των ακαθάριστων εισπράξεων των Κινέζων αγροτικών παραγωγών την περίοδο 2022-2024, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από εκείνο των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Σήμερα, οι επιδοτούμενες εκμεταλλεύσεις συμβάλλουν στη δημιουργία πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας.

Παρά την οικονομική επιβράδυνση, την υποτονική εγχώρια ζήτηση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, η παραγωγή έχει φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Πέρυσι, η Κίνα παρήγαγε 59 εκατομμύρια μετρικούς τόνους χοιρινού κρέατος, ποσότητα-ρεκόρ, ενώ η παραγωγή πουλερικών αυξήθηκε κατά 7%.

Ο κλάδος γαλακτοκομικών ξεπέρασε τους επίσημους στόχους παραγωγής για το 2025 δύο χρόνια νωρίτερα.

Οι τιμές του χοιρινού έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς η εγχώρια ζήτηση είναι ιδιαίτερα αδύναμη. Ωστόσο, πτώση τιμών έχει καταγραφεί και στα πουλερικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η διέξοδος των εξαγωγών

Για τους μεγάλους παραγωγούς, που αποκτούν ολοένα και πιο κυρίαρχη θέση στην αγορά, η λύση βρίσκεται στο εξωτερικό.

«Κάθε κινεζική κτηνοτροφική εταιρεία σχεδιάζει να επεκταθεί στο εξωτερικό. Αν θέλεις να αναπτυχθείς, πρέπει να βγεις εκτός συνόρων», δήλωσε ο Τζανγκ Γιουάν, επικεφαλής μάρκετινγκ βρεφικού γάλακτος στον γαλακτοκομικό κολοσσό Yili.

Η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει την πώληση βρεφικού γάλακτος στη Νοτιοανατολική Ασία ακόμη και από το επόμενο έτος.

Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη μεγαλύτερη γαλακτοκομική εταιρεία της Ασίας.

Το 2008, προϊόντα γάλακτος της Yili είχαν αποσυρθεί στο πλαίσιο κυβερνητικών ελέγχων, μετά το σκάνδαλο μόλυνσης με μελαμίνη, το οποίο προκάλεσε προβλήματα υγείας σε χιλιάδες βρέφη.

Το σκάνδαλο απομάκρυνε τους καταναλωτές από τα εγχώρια γαλακτοκομικά προϊόντα για περισσότερο από μία δεκαετία.

Σήμερα, ωστόσο, το βρεφικό γάλα σε σκόνη της Yili είναι το προϊόν με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην κινεζική αγορά.

Η ανταγωνίστριά της, Feihe, λάνσαρε τον Απρίλιο στην Ινδονησία το βρεφικό γάλα AceKid, επιδιώκοντας να ανταγωνιστεί τις Nestlé και Mead Johnson, αφού είχε παρουσιάσει το ίδιο προϊόν στις Φιλιππίνες έναν χρόνο νωρίτερα.

Η τεχνολογία μειώνει το κόστος παραγωγής κοτόπουλου

Οι παραγωγοί πουλερικών ακολουθούν παρόμοια στρατηγική.

Στη Wintop, στην επαρχία Σαντόνγκ, ο Ντανγκ έχει αυξήσει τον αριθμό των κοτόπουλων ανά πτηνοτροφικό θάλαμο από 20.000 σε 120.000 μέσα σε μία δεκαετία.

Τα πτηνά ζυγίζουν κατά μέσο όρο 2,5 κιλά, έναντι 2,2 κιλών για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής της Βραζιλίας, σύμφωνα με την S&P Global.

Επιπλέον, οδηγούνται στη σφαγή σε λιγότερο από 42 ημέρες, αντί για 45, πλησιάζοντας το αμερικανικό πρότυπο των 35 ημερών.

Η τοπική κυβέρνηση της Τενγκτζόου επιδοτεί το μισθολογικό κόστος των περισσότερων από 2.000 εργαζομένων της Wintop, όπως ανέφερε η εταιρεία στο Reuters, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος, όπως η Sunner, στηρίζονται σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως μαριναρισμένο κοτόπουλο και έτοιμα γεύματα, προκειμένου να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους.

Οι πωλήσεις της Sunner στο εξωτερικό αυξήθηκαν πέρυσι κατά 42%, φτάνοντας τα 135 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία δήλωσε στο Reuters ότι επεκτείνει τη διεθνή παρουσία των φυλών που έχει αναπτύξει, συνεργαζόμενη με χώρες όπως το Ουζμπεκιστάν για τη δημιουργία τοπικής παραγωγικής δυναμικότητας.

Η Sunner ανέπτυξε την πρώτη κινεζικής εκτροφής φυλή λευκόφτερου κοτόπουλου κρεατοπαραγωγής και έχει αρχίσει να τη διαθέτει στην Αφρική και την Κεντρική Ασία.

Κερδίζει μερίδια αγοράς σε Ευρώπη και Ασία

Καθώς οι Κινέζοι παραγωγοί επεκτείνονται στο εξωτερικό, αποσπούν μερίδια αγοράς από καθιερωμένους ανταγωνιστές.

Το κινεζικό γάλα σε σκόνη ανταγωνίζεται πλέον προϊόντα από τη Νέα Ζηλανδία και την Ευρώπη σε χώρες όπως η Νιγηρία και το Μπανγκλαντές, ενώ εκτοπίζει παραγωγούς από την Ινδία και το Ιράν στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Γιφάν Λι, αναλυτή γαλακτοκομικών προϊόντων της StoneX.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων τροφίμων Gira, η Κίνα έχει διπλασιάσει από το 2022 το μερίδιό της στην αγορά επεξεργασμένων πουλερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτάνοντας το 10%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κινεζικό μερίδιο έχει τριπλασιαστεί, ξεπερνώντας το 14%.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προκλήσεις για παραγωγούς χωρών όπως η Γερμανία.

Παράλληλα, το μερίδιο της Κίνας στην ιαπωνική αγορά αυξάνεται σταδιακά, ενώ εκείνο της Ταϊλάνδης, που παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής, υποχωρεί.

«Είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε ο Κούκριτ Αρεπαγκόρν, διευθυντικό στέλεχος της Ένωσης Ταϊλανδών Εξαγωγέων Επεξεργασμένου Κοτόπουλου.

«Οι πελάτες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις χαμηλές τιμές του κινεζικού κοτόπουλου ως σημείο αναφοράς στις διαπραγματεύσεις», εξήγησε.

Ο Εζεκιέλ Πίρες, πρόεδρος της διεθνούς εταιρείας εμπορίας κρέατος Branexx, με έδρα τη Λισαβόνα, δήλωσε ότι η εταιρεία του άρχισε να αγοράζει κινεζικά πουλερικά τον Μάρτιο, αφού πελάτες από την Αφρική αναζήτησαν φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις έναντι των εισαγωγών από τη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κινεζικό στήθος κοτόπουλου και τα τεταρτημόρια από μπούτι είναι κατά 10% έως 20% φθηνότερα από τα αντίστοιχα βραζιλιάνικα προϊόντα.

Το στοίχημα της ασφάλειας τροφίμων

Παρά την εντυπωσιακή εξαγωγική ανάπτυξη, η Κίνα δεν έχει καταφέρει να αποτινάξει πλήρως τις αρνητικές εντυπώσεις που έχουν δημιουργήσει τα επανειλημμένα σκάνδαλα ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με αναλυτές.

Για τους εξαγωγείς της, η βασική πρόκληση είναι να οικοδομήσουν «διαρκή εμπιστοσύνη στην ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα και τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων τους», όπως δήλωσε ο Γκόρντον Μπάτλαντ, διευθυντής της G&S Agriconsultants, με έδρα την Μπανγκόκ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε στο Reuters ότι τα εισαγόμενα τρόφιμα στην ΕΕ πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα υγείας και ασφάλειας με τα προϊόντα που παράγονται εντός της Ένωσης.

Παράλληλα, η ΕΕ σχεδιάζει να ενισχύσει τη σήμανση της ευρωπαϊκής προέλευσης των προϊόντων, ξεκινώντας από τα πουλερικά το 2027.

Ο Ρούπερτ Κλάξτον, διευθυντής του τομέα κρέατος και κτηνοτροφίας της Gira, επισήμανε ότι ορισμένοι πελάτες εξακολουθούν να προτιμούν τα ταϊλανδέζικα πουλερικά λόγω της σταθερότητας στη γεύση και την ποιότητά τους.

Ωστόσο, για πολλούς αγοραστές, η χαμηλότερη τιμή της Κίνας παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας.

«Εξάγουμε σε όσες χώρες μπορούμε», δήλωσε ο Ντανγκ της Wintop.

«Αν διαθέτεις σημαντικό πλεονέκτημα τιμής, πολλοί πελάτες σε αναζητούν από μόνοι τους».