Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες: Τι αλλάζει στις προσλήψεις – Από τους 14 στους 4 μήνες

Νέους κανόνες που μπορούν να επιταχύνουν σημαντικά την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί η Κομισιόν, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό και τα ξενοδοχεία που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Στο πλαίσιο του νέου Fair Labour Mobility Package, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών προτύπων για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί εκτός ΕΕ, τόσο από Ευρωπαίους πολίτες όσο και από υπηκόους τρίτων χωρών.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πρότασης αφορά τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, η αναγνώριση προσόντων που έχουν αποκτηθεί εκτός ΕΕ απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 14 μήνες. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει ότι η διαδικασία θα μπορεί να ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις μήνες.

Από τους 14 μήνες στους 4

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που δυσκολεύουν την κινητικότητα εργαζομένων και την κάλυψη κενών θέσεων σε κλάδους με αυξημένες ανάγκες.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση ευρωπαϊκών ψηφιακών εργαλείων για την υποβολή και την επαλήθευση των επαγγελματικών προσόντων, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία για εργαζομένους, επιχειρήσεις και αρμόδιες εθνικές αρχές.

Το πακέτο προβλέπει επίσης ενίσχυση του ρόλου της European Labour Authority, προκειμένου να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικότερα και σε περιπτώσεις καταχρηστικών πρακτικών ή εκμετάλλευσης εργαζομένων που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Γιατί αφορά άμεσα τον τουρισμό

Η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον τουριστικό κλάδο, όπου η έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των επιχειρήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 92% των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη δυσκολεύεται να βρει εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Για την Ελλάδα, το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η συζήτηση για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας μέσω εργαζομένων από τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Ινδία, το Μπανγκλαντές και οι Φιλιππίνες.

Η ταχύτερη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θα μπορούσε επομένως να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για ειδικότητες όπου απαιτείται πιστοποίηση δεξιοτήτων και προσόντων.

Τι δεν αλλάζει με τη νέα πρόταση

Υπάρχει, ωστόσο, μία κρίσιμη διευκρίνιση: η προθεσμία των τεσσάρων μηνών αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και όχι συνολικά τη διαδικασία πρόσληψης ενός εργαζομένου από τρίτη χώρα.

Δεν σημαίνει ότι μέσα σε τέσσερις μήνες θα ολοκληρώνεται αυτομάτως η έκδοση βίζας ή άδειας εργασίας, ούτε ότι το συγκεκριμένο καθεστώς θα αφορά με τον ίδιο τρόπο όλους τους εποχικούς εργαζομένους.

Επομένως, η πρωτοβουλία δεν αποτελεί από μόνη της λύση στο σύνθετο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στον τουρισμό, αλλά μπορεί να αφαιρέσει ένα σημαντικό γραφειοκρατικό εμπόδιο για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Πρόταση και όχι ακόμη ισχύον δίκαιο

Το Fair Labour Mobility Package βρίσκεται στο στάδιο της νομοθετικής πρότασης και οι νέοι κανόνες δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ.

Για να εφαρμοστούν, θα πρέπει να ακολουθήσει η ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία και να υπάρξει έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ η εφαρμογή των αλλαγών προβλέπεται να γίνει σταδιακά.

Για τα ελληνικά ξενοδοχεία, πάντως, η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία: εφόσον το νέο πλαίσιο εγκριθεί, η δραστική μείωση του χρόνου αναγνώρισης προσόντων μπορεί να διευκολύνει την αξιοποίηση εργαζομένων από τρίτες χώρες σε μια αγορά που εξακολουθεί να αναζητά προσωπικό με τις απαιτούμενες δεξιότητες.