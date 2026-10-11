Ο «δρόμος του θανάτου» γεμάτος νάρκες στη νότια Ουκρανία

Υπό συνθήκη σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης βρίσκονται οι περίπου 1.700 άνθρωποι που έχουν απομείνει στο ρωσοκρατούμενο Όλεσκι, έξω από τη Χερσώνα, καθώς η μοναδική τους διέξοδος για να προμηθευτούν βασικά αγαθά αποτελεί ναρκοπέδιο, ενώ τα όποια τρόφιμα έχουν απομείνει εξαντλούνται.

Παγιδευμένοι και αντιμέτωποι με την πείνα, οι κάτοικοι της μικρής ουκρανικής πόλης –η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή σχεδόν από το ξεκίνημα της εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022– διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους. Αναγκάζονται να διανύσουν ώρες με τα πόδια ή με ποδήλατο, διασχίζοντας δρόμους γεμάτους νάρκες, προκειμένου να βρουν τρόφιμα και νερό.

Η κύρια οδός εξόδου από την πόλη, κοντά στη γραμμή του μετώπου ανατολικά του Δνείπερου ποταμού, είναι γεμάτη καμένα αυτοκίνητα και φέρει σοβαρές ζημιές από εκρήξεις, σύμφωνα με μαρτυρίες και επιβεβαιωμένα οπτικά ντοκουμέντα. Παράλληλα, επιθετικά ρωσικά drones πραγματοποιούν διαρκείς εναέριες περιπολίες και πλήττουν όποιον εντοπίσουν.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι τελευταίες παραδόσεις τροφίμων σε τοπικό κατάστημα έγιναν τον Μάιο. Κάτοικος της περιοχής, η οποία τραυματίστηκε από νάρκη στην προσπάθειά της να μεταβεί σε γειτονική περιοχή για ανεφοδιασμό, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος διαφυγής», σημειώνοντας ότι λίγες ημέρες νωρίτερα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ίδια διαδρομή, την οποία οι ντόπιοι αποκαλούν πλέον «τον δρόμο του θανάτου».

Ο διαμεσολαβητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λουμπίνετς, δήλωσε ότι η Ρωσία επιβάλλει ένα σκληρό δίλημμα στους πολίτες: να μείνουν και να πεθάνουν από την πείνα ή να φύγουν διακινδυνεύοντας να ανατιναχθούν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κίεβο είχε προτείνει τοπική εκεχειρία και ασφαλείς διαδρομές εκκένωσης, ωστόσο η ρωσική πλευρά απέρριψε την πρόταση.

Από την πλευρά της, η Μόσχα αναγνώρισε τα σοβαρά προβλήματα τροφοδοσίας και ιατρικής περίθαλψης στο Όλεσκι, επισημαίνοντας ότι ο στρατός εργάζεται για την επίλυσή τους, ενώ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εμποδίζει την παράδοση εφοδίων στην πόλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αποστολής Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, στο Όλεσκι –που αριθμούσε περίπου 24.000 κατοίκους προπολεμικά– παραμένουν μόλις 1.700 πολίτες, ανάμεσά τους 47 παιδιά.

Η πόλη έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, χωρίς σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή θέρμανσης, ενόψει μάλιστα της έλευσης του χειμώνα. Η Τετιάνα Χασανένκο, επικεφαλής της τοπικής ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Ξέρουν ότι είναι καταδικασμένοι. Είναι φρικτά λόγια, αλλά ξέρουν ότι θα πεθάνουν είτε από την πείνα είτε από τις επιθέσεις».

Στο μεταξύ, οι ουκρανικές αρχές και ένοπλες δυνάμεις έχουν επιχειρήσει κατά διαστήματα τη ρίψη πακέτων με τρόφιμα, νερό και φάρμακα μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τους εγκλωβισμένους κατοίκους.