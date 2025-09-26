Η Microsoft μπλόκαρε τη χρήση της τεχνολογίας της από τον ισραηλινό στρατό για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft διέκοψε την πρόσβαση της ισραηλινής στρατιωτικής μονάδας Unit 8200 σε υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, μετά τις αποκαλύψεις ότι η τεχνολογία της χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία ενός εκτεταμένου συστήματος παρακολούθησης εκατομμυρίων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Όπως αποκάλυψε ο Guardian σε συνεργασία με το +972 Magazine και το Local Call, το project ξεκίνησε το 2021, έπειτα από συνάντηση του CEO της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, με τον τότε επικεφαλής της Unit 8200, Γιόσι Σαριέλ.

Η μονάδα χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα Azure για την αποθήκευση και επεξεργασία έως και 8.000 terabytes υποκλαπεισών συνομιλιών, με στόχο την ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων αεροπορικών επιθέσεων στη Γάζα.

Η απόφαση της Microsoft

Μετά τη δημοσίευση της έρευνας, η εταιρεία ξεκίνησε εσωτερική και εξωτερική αναθεώρηση. Την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, ενημέρωσε τους εργαζόμενους ότι «τερματίζεται και απενεργοποιείται η πρόσβαση μιας μονάδας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας σε cloud storage και υπηρεσίες AI».

Όπως τόνισε: «Δεν παρέχουμε τεχνολογία για τη μαζική παρακολούθηση αμάχων. Έχουμε εφαρμόσει αυτή την αρχή σε κάθε χώρα του κόσμου για περισσότερα από είκοσι χρόνια».

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η διακοπή αφορά συγκεκριμένα έργα της Unit 8200 και όχι το συνολικό εμπορικό πλαίσιο συνεργασίας της με τον ισραηλινό στρατό.

Μεταφορά δεδομένων και διεθνείς αντιδράσεις

Μετά τις αποκαλύψεις, το τεράστιο αρχείο με τα δεδομένα φαίνεται να μεταφέρθηκε εκτός Ε.Ε., με σχέδιο να φιλοξενηθεί στην Amazon Web Services. Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα για το θέμα.

Η απόφαση της Microsoft ήρθε έπειτα από πιέσεις εργαζομένων και επενδυτών, αλλά και διαδηλώσεις έξω από τα γραφεία της στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη με το σύνθημα «No Azure for Apartheid».

Η αποκάλυψη φέρνει στο φως την εξάρτηση του Ισραήλ από αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, όπου – σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ – περισσότεροι από 65.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση αμερικανικής Big Tech που αναστέλλει υπηρεσίες προς τον ισραηλινό στρατό εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.