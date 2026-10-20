ΕΕ: Ανησυχία για το κύμα οργής που σαρώνει την Ευρώπη

Ανησυχία προκαλεί στις Βρυξέλλες το κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας που εκδηλώνεται από τη Γαλλία και το Βέλγιο έως την Πορτογαλία και την Ιταλία, με κοινό παρονομαστή την ακρίβεια, τη λιτότητα και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

«Ντροπή και οργή» για τα πρωτοφανή επεισόδια που συγκλόνισαν τη Γαλλία εξέφρασε χθες το βράδυ ο Εμμανουέλ Μακρόν, επιχειρώντας με έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμα να κατευνάσει την κοινωνική αναταραχή, η οποία αποκτά πλέον ευρωπαϊκές διαστάσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε τη βία, υποσχέθηκε ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν και δεσμεύθηκε για πλήρη διαφάνεια στις έρευνες.

Αποδυνάμωση Μακρόν και στις Βρυξέλλες

Πέρα από τις εσωτερικές πολιτικές επιπτώσεις, η κρίση αποδυναμώνει και τη θέση του Μακρόν στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, η αναταραχή περιορίζει τα περιθώρια παρέμβασής του στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και άλλες προτεραιότητες της ΕΕ.

Στη Γαλλία περισσότεροι από μισό εκατομμύριο πολίτες συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου. Οι αρχικά ειρηνικές κινητοποιήσεις για την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και το κόστος ζωής σημαδεύτηκαν από βίαιες συγκρούσεις, εμπρησμούς και λεηλασίες.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι συνελήφθησαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν, ενώ ιδιαίτερο συμβολισμό απέκτησε η πυρπόληση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ. Η κυβέρνηση αποδίδει τα επεισόδια σε ακροαριστερές και εγκληματικές ομάδες, ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλλει αστυνομική καταστολή και κυβερνητική αδυναμία αντιμετώπισης των κοινωνικών αιτημάτων.

Κινητοποιήσεις σε Βέλγιο, Ιταλία, Πορτογαλία

Το κύμα διαμαρτυρίας επεκτάθηκε και στο Βέλγιο, όπου στις Βρυξέλλες και τη Λιέγη σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία και δεκάδες συλλήψεις.

Στην Ιταλία κινητοποιήσεις και επεισόδια καταγράφηκαν στο Μιλάνο και την Μπολόνια, ενώ στην Πορτογαλία χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν ειρηνικά στη Λισαβόνα, στο Πόρτο και στην Κοΐμπρα, διεκδικώντας προσιτή στέγη, αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

Στην Πορτογαλία έλαβαν χώρα μαζικές ειρηνικές διαδηλώσειςΕικόνα: Ricardo Rocha/ZUMA/picture alliance

Ωστόσο, η κοινωνική αναταραχή μετατρέπεται ήδη σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό.

Ξανά στο επίκεντρο το μεταναστευτικό

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ υποστήριξε ότι οι εικόνες από τη Γαλλία δικαιώνουν την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της χώρας του, χωρίς πάντως να έχει τεκμηριωθεί σύνδεση των επεισοδίων με τη μετανάστευση.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ διαμήνυσε ότι η Πολωνία «δεν θα επαναλάβει τα λάθη άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ούτε θα πληρώσει γι’ αυτά», χωρίς πάντως να αναφερθεί ευθέως στα γαλλικά επεισόδια.

Οι παρεμβάσεις τους αντανακλούν τις βαθιές διαφωνίες που εκδηλώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης εβδομάδας, όταν η προσπάθεια Πολωνίας, Δανίας και Ιταλίας για αυστηρότερη μεταναστευτική γραμμή προσέκρουσε, μεταξύ άλλων, στην αντίσταση του Μακρόν.

Με τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία να πλησιάζουν, η κοινωνική αναταραχή αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς οι εικόνες βίας και η αντιπαράθεση για τη δημόσια ασφάλεια ενδέχεται να ενισχύσουν την ατζέντα της Ακροδεξιάς.

Πηγή: DW