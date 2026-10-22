Κυβερνοεπιθέσεις: Κυβερνήσεις κατεβάζουν τις ιστοσελίδες τους λόγω σοβαρών κενών ασφαλείας

Σε κατάσταση συναγερμού για την κυβερνοασφάλεια βρίσκονται κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς δύο εξαιρετικά σοβαρές ευπάθειες στη γλώσσα προγραμματισμού PHP οδήγησαν στην προληπτική διακοπή λειτουργίας κυβερνητικών ιστοσελίδων και ψηφιακών υπηρεσιών. Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους διαχειριστές συστημάτων να εγκαταστήσουν άμεσα τις διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας, προειδοποιώντας ότι όσοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν εγκαίρως τον κίνδυνο θα πρέπει να εξετάσουν ακόμη και το ενδεχόμενο να θέσουν προσωρινά εκτός λειτουργίας τις ιστοσελίδες τους.

Η κρίση πήρε διεθνείς διαστάσεις την Τετάρτη (21/10), όταν οι δημιουργοί της PHP, μιας από τις πλέον διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού στο διαδίκτυο, ανακοίνωσαν τη διάθεση νέων ενημερώσεων που διορθώνουν δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας.

Η ανακοίνωση προκάλεσε κινητοποίηση των τεχνικών ομάδων σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο την άμεση προστασία των πληροφοριακών συστημάτων τους από πιθανές κυβερνοεπιθέσεις.

Τι είναι η PHP και γιατί ο κίνδυνος αφορά εκατομμύρια ιστοσελίδες

Η PHP χρησιμοποιείται σε σχεδόν επτά στις δέκα ιστοσελίδες παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Cloudflare.

Αποτελεί βασικό τεχνολογικό υπόβαθρο δημοφιλών πλατφορμών, όπως το WordPress και το Magento, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για τη δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών.

Οι δύο ευπάθειες αξιολογήθηκαν από τους υπεύθυνους ανάπτυξης της PHP με 9,2 στα 10 στην κλίμακα σοβαρότητας CVSS v4.0, γεγονός που τις κατατάσσει στην κατηγορία των κρίσιμων απειλών.

Όπως προειδοποίησε η αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA), τέτοιου είδους αδυναμίες μπορούν να προσφέρουν στους επιτιθέμενους άμεση πρόσβαση στο σύστημα αρχείων ή στις βάσεις δεδομένων ενός διακομιστή.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άμεση εγκατάσταση των διορθώσεων, η NSA συνιστά την πλήρη αποσύνδεση των ευάλωτων συστημάτων μέχρι να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος.

Εκτός λειτουργίας κυβερνητικές ιστοσελίδες σε όλη την Ευρώπη

Οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με δημόσιους φορείς να προχωρούν σε προληπτικές διακοπές λειτουργίας ψηφιακών υπηρεσιών.

Στη Γαλλία, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έθεσε όλες τις ιστοσελίδες του σε καθεστώς προληπτικής συντήρησης. Οι επισκέπτες κυβερνητικών διαδικτυακών τόπων ενημερώνονταν ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε στη Δανία, όπου η εταιρεία δημοτικών πληροφοριακών συστημάτων Kombit διέκοψε τη λειτουργία αρκετών υπηρεσιών, ανάμεσά τους και της εθνικής πλατφόρμας επικοινωνίας των σχολείων.

Στην Ολλανδία, πολλοί οργανισμοί απέσυραν προσωρινά τις δημόσια προσβάσιμες ιστοσελίδες τους, ενώ στην Τσεχία η κυβέρνηση έθεσε εκτός λειτουργίας τον επίσημο διαδικτυακό της τόπο το βράδυ της Τετάρτης.

Εκτεταμένα προβλήματα καταγράφηκαν και στη Φινλανδία, όπου ο κρατικός πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής Valtori ανακοίνωσε ότι οι δημόσιες δικτυακές υπηρεσίες του κράτους τέθηκαν εκτός λειτουργίας «για προληπτικούς λόγους».

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες που είχαν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας επανήλθαν στη συνέχεια, καθώς οι τεχνικές ομάδες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες προστασίας.

Προληπτικά μέτρα και στη Βρετανία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (Office for Budget Responsibility – OBR) ανακοίνωσε ότι απέσυρε προσωρινά την ιστοσελίδα του λόγω των κρίσιμων προβλημάτων ασφαλείας που επηρεάζουν την PHP.

Παράλληλα, το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) κάλεσε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς να ελέγξουν τα συστήματά τους και να εφαρμόσουν άμεσα τις ενημερώσεις.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενέργειες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών ευπαθειών στα κυβερνητικά συστήματα.

«Οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε ολόκληρη την κυβέρνηση, προκειμένου να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί ενεργά κάθε πιθανή έκθεση στον κίνδυνο», ανέφερε.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, να ακολουθήσουν τις οδηγίες του NCSC, ώστε να αξιολογήσουν την έκθεσή τους στην απειλή και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στον εντοπισμό των ευπαθειών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συνέβαλαν στον εντοπισμό των δύο κρίσιμων κενών ασφαλείας.

Η OpenAI, εταιρεία πίσω από το ChatGPT, ανακοίνωσε ότι τους τελευταίους δύο μήνες συντόνιζε ομάδα ερευνητών και ειδικών κυβερνοασφάλειας, η οποία συνεργάστηκε με τους υπεύθυνους ανάπτυξης της PHP για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι δημιουργοί της γλώσσας είχαν την ευθύνη των τεχνικών διορθώσεων, με την OpenAI και άλλους συνεργαζόμενους φορείς να παρέχουν ερευνητική και τεχνική υποστήριξη.

Η εταιρεία χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ασφαλείας των τελευταίων ετών», υπογραμμίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στον εντοπισμό σοβαρών αδυναμιών λογισμικού.

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε για τη διπλή όψη της συγκεκριμένης τεχνολογίας: τα ίδια εργαλεία που βοηθούν τους ερευνητές να ανακαλύπτουν και να διορθώνουν ευπάθειες μπορούν να αξιοποιηθούν και από κακόβουλους παράγοντες για την πραγματοποίηση επιθέσεων.

Προειδοποιήσεις από Ιαπωνία, Αυστραλία και ΗΠΑ

Οι ανησυχίες για πιθανές κυβερνοεπιθέσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, οδηγώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας σε συντονισμένες προειδοποιήσεις.

Οι αρχές κυβερνοασφάλειας της Ιαπωνίας ζήτησαν από τους χρήστες της PHP να εγκαταστήσουν χωρίς καθυστέρηση τις νέες εκδόσεις του λογισμικού ή να αποσυνδέσουν προσωρινά τις ευάλωτες ιστοσελίδες.

Αντίστοιχα, το Αυστραλιανό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (ACSC) κάλεσε τους οργανισμούς να εντοπίσουν όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούν PHP, να προετοιμάσουν τις απαραίτητες ενημερώσεις και να παρακολουθούν τις εφαρμογές τους για ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν επίσης επισημάνει τη σοβαρότητα της απειλής και την ανάγκη άμεσης θωράκισης των ψηφιακών υποδομών.

Οι διαθέσιμες διορθωμένες εκδόσεις είναι οι PHP 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 και 8.5.12, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των δημιουργών της γλώσσας.

Η προτεραιότητα πλέον είναι η ταχεία εγκατάστασή τους, ιδιαίτερα σε συστήματα που είναι προσβάσιμα από το διαδίκτυο, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευπαθειών πριν αυτές οδηγήσουν σε παραβιάσεις δεδομένων ή άλλες σοβαρές επιπτώσεις