Έρευνα της Κομισιόν στην Booking για τους κινδύνους απάτης – Phishing, ψεύτικα καταλύματα και παραπλανητικές καταχωρίσεις

Στο στόχαστρο έρευνας της ΕΕ βρίσκεται η Booking.com προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η δημοφιλής πλατφόρμα κρατήσεων καταλυμάτων λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χρηστών από εικονικές καταχωρίσεις, διαδικτυακές απάτες και υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έρευνα αφορά τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA).

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από προκαταρκτική εξέταση, καθώς και αξιολόγηση των εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου που υπέβαλε η Booking.com κατά το τρέχον έτος και τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Ψεύτικα καταλύματα και απάτες με στοιχεία κρατήσεων

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται οι παραπλανητικές καταχωρίσεις καταλυμάτων, μεταξύ των οποίων περιπτώσεις ακινήτων που εμφανίζονται διαθέσιμα για κράτηση, χωρίς να υπάρχουν στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές Αρχές θα εξετάσουν περιπτώσεις απάτης μέσω πλαστοπροσωπίας, αλλά και προσφορές διαμονής που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Βασικό ζητούμενο είναι να εξακριβωθεί εάν η Booking έχει εντοπίσει, αξιολογήσει και αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτές τις πρακτικές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στις απάτες phishing, κατά τις οποίες επιτήδειοι επιχειρούν να αποσπάσουν ευαίσθητες πληροφορίες ή οικονομικά στοιχεία ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η έρευνα θα καλύψει ειδικότερα απάτες που αξιοποιούν δεδομένα κρατήσεων και επισκεπτών τα οποία διαμοιράζονται μέσω της πλατφόρμας με τους παρόχους καταλυμάτων.

Ένα ακόμη πεδίο ελέγχου αφορά τις πληρωμένες καταχωρίσεις που αποκτούν μεγαλύτερη προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης, χωρίς να επισημαίνεται με επαρκή σαφήνεια ο διαφημιστικός τους χαρακτήρας.

Τι προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός

Ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες επιβάλλει στις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες αυξημένες υποχρεώσεις για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου και κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν τους χρήστες τους.

Οι εταιρείες οφείλουν, μεταξύ άλλων, να αξιολογούν τους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία των υπηρεσιών τους και να εφαρμόζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς περιορισμού τους.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει την επιβολή προστίμων που μπορούν να φτάσουν έως και το 6% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Tι δηλώνει η Booking

Από την πλευρά της, η Booking.com, η οποία ανήκει στον όμιλο Booking Holdings, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας: «Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών πληροφοριών αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Booking.com» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Όπως πρόσθεσε, η πλατφόρμα παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές και διωκτικές Αρχές, καθώς και με φορείς του κλάδου, με στόχο την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και της διαδικτυακής απάτης.

Κομισιόν: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να κλείνουν διακοπές χωρίς τον φόβο εξαπάτησης»

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την τεχνολογική πολιτική, Χένα Βίρκουνεν, υπογράμμισε ότι η προστασία των ταξιδιωτών από απάτες αποτελεί βασική υποχρέωση των διαδικτυακών πλατφορμών.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να κάνουν κρατήσεις για τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα απάτης» δήλωσε.

Η Βίρκουνεν τόνισε ακόμη ότι ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες καθορίζει με σαφήνεια τις ευθύνες των εταιρειών απέναντι σε τέτοιους κινδύνους: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κορυφαία πλατφόρμα κρατήσεων στην Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτές τις υποχρεώσεις με τη δέουσα σοβαρότητα», πρόσθεσε.