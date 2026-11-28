Μετά από σειρά εντάσεων και πολιτικών συγκρούσεων, μετατράπηκε σε νόμο το διάταγμα το οποίο αφορά κυρίως τους αλλοδαπούς μαθητές, οι οποίοι εγγράφονται στα ιταλικά σχολεία. Επιβεβαιώνεται η απαγόρευση ένδυσης με νικάμπ και μπούρκα στο εσωτερικό των σχολικών συγκροτημάτων της χώρας. Το μέτρο αφορά τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς και, σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο μέχρι χίλια ευρώ. Σε περίπτωση που κάποιοι γονείς, εξαιτίας των νέων αυτών μέτρων, αποφασίσουν να αποσύρουν τα παιδιά τους από το σχολείο, η κίνησή τους θα θεωρείται ποινικό αδίκημα.

«Πλαφόν» στις σχολικές τάξεις

Από το επόμενο σχολικό έτος, επίσης, η παρουσία των αλλοδαπών παιδιών στις τάξεις δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού μαθητών. Από τον κανονισμό αυτόν εξαιρούνται τα παιδιά του δημοτικού με ξένη υπηκοότητα, τα οποία έχουν πάει σε παιδικό σταθμό για τουλάχιστον δύο χρόνια, και όσα γράφονται στο γυμνάσιο, έχοντας βγάλει στην Ιταλία τουλάχιστον δυο τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Η κυβέρνηση Μελόνι επιμένει ότι το κριτήριο δεν είναι τόσο η ξένη υπηκοότητα, όσο η σωστή και πλούσια χρήση της ιταλικής γλώσσας, ώστε να αποφεύγονται τα λεγόμενα «σχολικά γκέτο». Η προοδευτική αντιπολίτευση, όμως, απαντά ότι θα έπρεπε να δοθεί πολύ μεγαλύτερο βάρος στη στήριξη των παιδιών των αλλοδαπών, ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τις γλωσσικές τους δεξιότητες χωρίς να μετακινούνται σε άλλα σχολεία.

Μαθήματα ιταλικών για αλλοδαπούς γονείς

Ο νέος νόμος, παράλληλα, προβλέπει την υποχρέωση των αλλοδαπών γονέων που δεν μιλούν καλά ιταλικά να παρακολουθούν δωρεάν κύκλους μαθημάτων, οι οποίοι θα οργανώνονται από τις διάφορες περιφέρειες. Σε περίπτωση άρνησής τους προβλέπεται, και στην περίπτωση αυτή, χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ.

Αρχικά, η κυβέρνηση ήθελε να «τιμωρήσει» τους γονείς αυτούς με απομάκρυνση των παιδιών τους και μεταφορά τους σε ειδικούς χώρους προστασίας ανηλίκων, αλλά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε ουσιαστική τροποποίηση του μέτρου.

Η διαμάχη για τα ηλεκτρονικά βιβλία

Στις αλλαγές που υιοθετήθηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης εντάσσεται και απόφαση, η οποία δίχασε την κυβερνητική πλειοψηφία. Στο εξής, οι εκδότες θα πρέπει να πωλούν ηλεκτρονικά βιβλία για τα γυμνάσια, τα λύκεια και τα πανεπιστήμια στη μισή τιμή από τις αντίστοιχες, έντυπες εκδόσεις τους. Η Φόρτσα Ιτάλια, η οποία συνδέεται στενά και με τον εκδοτικό οίκο Μονταντόρι (συμφερόντων του ομίλου Μπερλουσκόνι) ζήτησε αλλαγή του μέτρου, αλλά στο τέλος υπερίσχυσε η βούληση της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι τα σχολικά βιβλία του γυμνασίου, του λυκείου και του πανεπιστημίου στην Ιταλία δεν διατίθενται δωρεάν. Για να αποφευχθούν περαιτέρω οξύνσεις, αποφασίσθηκε ότι πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου θα υπάρξει διάλογος με τους εκδότες, ο οποίος θα καθορίσει τις λεπτομέρειες και τους χρόνους εφαρμογής του.