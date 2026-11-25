Μια θεμελιώδης αλλαγή στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του αμερικανικού Πενταγώνου για το μέλλον του ΝΑΤΟ.

Υπό την ονομασία «ΝΑΤΟ 3.0», η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ένα μοντέλο Συμμαχίας, στο οποίο οι Ευρωπαίοι θα έχουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της ηπείρου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιορίσουν τη στρατιωτική τους συνεισφορά, διατηρώντας τον ρόλο του βασικού εγγυητή της πυρηνικής αποτροπής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κατεύθυνση που επιχειρεί να δώσει το Πεντάγωνο στη Βορειοατλαντική Συμμαχία προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους και ευνοεί τη Ρωσία. Κεντρικό πρόσωπο στον σχεδιασμό της Ουάσινγκτον είναι ο Έλμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδιος για θέματα στρατηγικής πολιτικής, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ευρώπη διαθέτει την οικονομική και δημογραφική ισχύ που απαιτείται, για να αναλάβει την κύρια ευθύνη της άμυνάς της.

Στη βάση της προσέγγισης αυτής βρίσκεται η εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να συνεχίσουν να διαθέτουν το ίδιο επίπεδο στρατιωτικών πόρων στην Ευρώπη, την ώρα που ο ανταγωνισμός με την Κίνα καθιστά την περιοχή του Ινδοειρηνικού ολοένα και σημαντικότερη για την αμερικανική στρατηγική.

Η Ουάσινγκτον δεν προτείνει την κατάργηση του ΝΑΤΟ ούτε την πλήρη αποχώρησή της από τη Συμμαχία. Επιδιώκει, ωστόσο, μια ουσιαστική ανακατανομή των στρατιωτικών υποχρεώσεων, με τους Ευρωπαίους να παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων που θα απαιτούνταν για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης συμβατικής επίθεσης.

Τον περασμένο Ιούνιο, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στην Ευρώπη είχε ήδη ανακοινώσει την αναπροσαρμογή της συμμετοχής των ΗΠΑ στο μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ, συνδέοντας επισήμως την απόφαση με τη μετάβαση στο «ΝΑΤΟ 3.0».

Η μετάβαση στο νέο μοντέλο δεν αποτελεί πλέον μια θεωρητική συζήτηση. Το Πεντάγωνο βρίσκεται στη διαδικασία επανεξέτασης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, με στόχο να προσδιορίσει ποιες δυνάμεις και υποδομές θα διατηρήσει στην ήπειρο.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες στις 17 Νοεμβρίου, ο Κόλμπι εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως την 1η Δεκεμβρίου. Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Σουηδίας, Πολ Γιόνσον, το μήνυμα της αμερικανικής πλευράς είναι σαφές: η Ευρώπη καλείται να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της συμβατικής αποτροπής έως το 2028.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό περιθώριο, εάν συνυπολογιστεί ότι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων απαιτεί όχι μόνο αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά και σημαντικό χρόνο για την παραγωγή οπλικών συστημάτων, την εκπαίδευση προσωπικού και την ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), μεταξύ των επιλογών που έχουν εξεταστεί στο Πεντάγωνο, περιλαμβάνονται η μείωση των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών που διατίθενται για τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ από περίπου 150 σε 100, η απόσυρση οκτώ αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού και η μείωση των αεροσκαφών ναυτικής αναγνώρισης από 26 σε 15.

Στο τραπέζι έχουν βρεθεί επίσης περικοπές στη συμμετοχή αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών και ναυτικών μονάδων στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Γιατί ο σχεδιασμός του Πενταγώνου μπορεί να ευνοήσει τον Πούτιν

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει από την προσέγγιση του Πενταγώνου, δεν είναι εάν η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της, αλλά με ποια ταχύτητα και υπό ποιες συνθήκες θα πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση. Εάν η αμερικανική στρατιωτική παρουσία περιοριστεί, πριν οι ευρωπαϊκές χώρες αποκτήσουν τις δυνατότητες που απαιτούνται για την αναπλήρωσή της, ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα προσωρινό κενό ασφαλείας, ιδιαίτερα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Bloomberg εκτιμά ότι η Ρωσία και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι εκείνοι που έχουν λόγους να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τον αμερικανικό σχεδιασμό. Η διατήρηση της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας δεν απαντά αυτομάτως στο ερώτημα πώς θα αντιμετωπιστεί μια συμβατική στρατιωτική απειλή, μια περιορισμένη παραβίαση των συνόρων κράτους-μέλους ή μια σειρά υβριδικών ενεργειών, που δεν θα δικαιολογούσαν πυρηνική απάντηση.

Η συζήτηση γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη μετά τα πρόσφατα περιστατικά που έχουν εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, οδηγώντας χθες σε έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, μετά την πτώση ρωσικών πυραύλων σε πολωνικό έδαφος.

Μια ακόμη διάσταση του αμερικανικού σχεδιασμού αφορά στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τις ευρωπαϊκές χώρες να περιορίσουν τη στρατιωτική τους εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ταυτόχρονα διαμηνύει ότι δεν επιθυμεί τον αποκλεισμό των αμερικανικών εταιρειών από τα μεγάλα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Κόλμπι προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα τους Ευρωπαίους συμμάχους να μην αποκλείσουν τις αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες από τις προμήθειές τους, επικαλούμενος τη σημασία προηγμένων αμερικανικών συστημάτων, όπως τα μαχητικά F-35, για την ασφάλεια της ηπείρου.

Η θέση αυτή αναδεικνύει ένα από τα βασικά διλήμματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη: καλείται να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατιωτική αυτονομία, διατηρώντας παράλληλα σημαντικό βαθμό τεχνολογικής και εξοπλιστικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επιχειρεί να παρουσιάσει τη μετάβαση στο νέο μοντέλο ως ευκαιρία ενίσχυσης της Συμμαχίας και όχι ως προάγγελο αμερικανικής αποχώρησης. Ο Μαρκ Ρούτε έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει ότι η δημιουργία ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού πυλώνα, με μεγαλύτερη συμμετοχή και του Καναδά, μπορεί να καταστήσει το ΝΑΤΟ αποτελεσματικότερο και να αποκαταστήσει την ισορροπία στις διατλαντικές σχέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δέσμευση των συμμάχων στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης το 2025 για αύξηση των δαπανών άμυνας και ασφάλειας στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, εκ των οποίων το 3,5% θα αφορά αμιγώς στρατιωτικές δαπάνες και το υπόλοιπο 1,5% ευρύτερες ανάγκες ασφαλείας.

Η διαφορά, ωστόσο, ανάμεσα στον ορίζοντα του 2028 που θέτει η Ουάσινγκτον για την ανάληψη μεγαλύτερων στρατιωτικών ευθυνών από την Ευρώπη και εκείνον του 2035 για την επίτευξη των νέων στόχων αμυντικών δαπανών αναδεικνύει τη δυσκολία του εγχειρήματος.

Η συζήτηση για το «ΝΑΤΟ 3.0» αφορά τελικά κάτι πολύ ευρύτερο από την κατανομή του οικονομικού βάρους μεταξύ των συμμάχων. Αφορά το ποιος θα διαθέτει τις δυνάμεις, τα μέσα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα για την υπεράσπιση της Ευρώπης σε περίπτωση κρίσης και κατά πόσο η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο συλλογικής άμυνας μπορεί να πραγματοποιηθεί, χωρίς να αποδυναμωθεί η αποτρεπτική ισχύς της Συμμαχίας.