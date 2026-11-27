Περίπου 90 πυρηνικές κεφαλές εκτιμάται ότι διαθέτει το Ισραήλ, ενώ τα αποθέματα πλουτωνίου που έχει συσσωρεύσει θα μπορούσαν θεωρητικά να επιτρέψουν την κατασκευή 160 έως 250 επιπλέον πυρηνικών βομβών, σύμφωνα με έκθεση του Bulletin of the Atomic Scientists (Δελτίο των Ατομικών Επιστημόνων), που δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου.

Η εκτίμηση για το μέγεθος του ισραηλινού πυρηνικού οπλοστασίου παραμένει αντίστοιχη με εκείνη που είχαν διατυπώσει οι ειδικοί πριν από πέντε χρόνια, παρά τη συνεχιζόμενη συσσώρευση πλουτωνίου και τις κατασκευαστικές εργασίες που καταγράφονται στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Το Ισραήλ δεν έχει παραδεχθεί ποτέ δημοσίως ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, αν και εκτιμάται ότι άρχισε να κατασκευάζει πυρηνικές βόμβες τη δεκαετία του 1960.

Τα αποθέματα πλουτωνίου και οι εκτιμήσεις για το πυρηνικό οπλοστάσιο

Σύμφωνα με την έκθεση των ειδικών στα πυρηνικά όπλα, το Ισραήλ συνεχίζει να συσσωρεύει πλουτώνιο, με τα αποθέματά του να εκτιμάται ότι φτάνουν έως και τα 1.000 κιλά, ποσότητα που θα μπορούσε υπό συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 160 έως 250 επιπλέον πυρηνικών βομβών.

Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι είναι «δύσκολο να αξιολογηθεί» το επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης του ισραηλινού πυρηνικού οπλοστασίου.

Όπως αναφέρουν, το Ισραήλ θα μπορούσε θεωρητικά να έχει αναπτύξει θερμοπυρηνικά όπλα πολλαπλών σταδίων, γνωστά και ως βόμβες υδρογόνου. Ωστόσο, η ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών οδηγεί τους επιστήμονες στην εκτίμηση ότι το ισραηλινό οπλοστάσιο αποτελείται από όπλα ενισχυμένης πυρηνικής σχάσης ενός σταδίου.

Σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists, το Ισραήλ, όπως και τα περισσότερα άλλα κράτη που διαθέτουν αντίστοιχα αποθέματα, διατηρεί το πλουτώνιο ως στρατηγική εφεδρεία και δεν προτίθεται να το χρησιμοποιήσει άμεσα για τη διεύρυνση του πυρηνικού του οπλοστασίου.

Οι νέες κατασκευές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ντιμόνα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έκθεση στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ντιμόνα, στην έρημο Νεγκέβ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εξακολουθούν να παράγονται πυρηνικές κεφαλές, αποκλειστικά όμως για την ανανέωση του υφιστάμενου ισραηλινού οπλοστασίου και όχι για την αριθμητική ενίσχυσή του.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο πυρηνικός αντιδραστήρας της Ντιμόνα «πλησιάζει στο τέλος της προβλεπόμενης διάρκειας λειτουργίας του», ενώ δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν το 2021 αποκάλυψαν ένα από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών Σιμόν Πέρες στη Νεγκέβ, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση του επισήμως μη αναγνωρισμένου προγράμματος πυρηνικών όπλων του Ισραήλ.

Νεότερες δορυφορικές εικόνες, που ελήφθησαν το 2026, καταγράφουν επιπλέον κατασκευαστικές δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί ο σκοπός τους.

«Επιπλέον, δορυφορικές εικόνες από το 2026 δείχνουν την κατασκευή μιας νέας κυκλικής δομής με διάμετρο παρόμοια με εκείνη του υφιστάμενου αντιδραστήρα, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι εργασίες αυτές σχετίζονται με πυρηνικό αντιδραστήρα. Θα μπορούσε ενδεχομένως να πρόκειται για άλλου τύπου κατασκευή, όπως μια δεξαμενή αποθήκευσης», αναφέρεται στην έκθεση.

Οι συντάκτες σημειώνουν επίσης ότι, καθώς το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), οι περιορισμοί στις εξαγωγές πυρηνικής τεχνολογίας θα καταστήσουν δυσκολότερη την αντικατάσταση του αντιδραστήρα, «αναγκάζοντάς το να αναζητήσει άλλες εμπορικές οδούς».

Η πολιτική της «πυρηνικής ασάφειας»

Εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ ακολουθεί την πολιτική της λεγόμενης «πυρηνικής ασάφειας», αποφεύγοντας τόσο να επιβεβαιώσει όσο και να διαψεύσει ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Η διαχρονική επίσημη θέση της χώρας είναι ότι δεν θα είναι «η πρώτη που θα εισαγάγει πυρηνικά όπλα στη Μέση Ανατολή».

Το 1986, στηριζόμενη σε πληροφορίες που είχε παράσχει ο πρώην τεχνικός των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ντιμόνα, Μορντεχάι Βανούνου, ο οποίος αργότερα καταδικάστηκε για προδοσία, η βρετανική εφημερίδα Sunday Times είχε εκτιμήσει ότι το Ισραήλ είχε ήδη κατασκευάσει περισσότερες από 100 πυρηνικές κεφαλές.

Οι αποκαλύψεις του Βανούνου αποτέλεσαν μία από τις σημαντικότερες δημοσιοποιήσεις πληροφοριών για το ισραηλινό πυρηνικό πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο να οδηγήσουν σε επίσημη αναγνώριση της ύπαρξης πυρηνικού οπλοστασίου από το Ισραήλ.

Οι αναφορές για χρήση πυρηνικών στη Γάζα και στον πόλεμο του 1973

Τον Νοέμβριο του 2023, ο ακροδεξιός υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ισραήλ, Αμιχάι Ελιγιάχου, φάνηκε να παραδέχεται εμμέσως ότι η χώρα διαθέτει πυρηνικές δυνατότητες, όταν τάχθηκε υπέρ της ρίψης «κάποιου είδους πυρηνικής βόμβας σε ολόκληρη τη Γάζα».

Η δήλωσή του έγινε στον απόηχο της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν 251.

Παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει λίγες ημέρες μετά τη σφαγή και η βουλευτής Τάλι Γκότλιβ, τότε μέλος του κόμματος Λικούντ.

Πενήντα χρόνια νωρίτερα, εξάλλου, ανώτατοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικού όπλου, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση των αιγυπτιακών και συριακών δυνάμεων που σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου του Γιομ Κιπούρ, το 1973.

Περισσότερες από έξι δεκαετίες μετά την εκτιμώμενη έναρξη του πυρηνικού του προγράμματος, το Ισραήλ εξακολουθεί να μην επιβεβαιώνει επισήμως την κατοχή πυρηνικών όπλων, με τις πληροφορίες για το μέγεθος και τις δυνατότητες του οπλοστασίου του να βασίζονται σε εκτιμήσεις ανεξάρτητων επιστημόνων και αναλυτών.