Το Ισλάμ αναμένεται να αναδειχθεί στην πολυπληθέστερη θρησκεία του κόσμου έως το 2035, οπότε ο αριθμός των μουσουλμάνων πιστών θα ξεπεράσει εκείνον των χριστιανών κατά περίπου 50 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Pew Research Center.

Η έρευνα, η οποία εξετάζει τις δημογραφικές μεταβολές στις μεγάλες θρησκείες του πλανήτη μεταξύ 2020 και 2070, εκτιμά ότι το ποσοστό των μουσουλμάνων θα αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τον συνολικό παγκόσμιο πληθυσμό.

Παράλληλα, ο αριθμός των χριστιανών στην Αφρική θα αυξηθεί, παρά τη μείωση που καταγράφεται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Παγκοσμίως, ο μουσουλμανικός πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 80% μεταξύ 2020 και 2070, ξεπερνώντας τα 3,6 δισεκατομμύρια. Έτσι, το μερίδιό του στον παγκόσμιο πληθυσμό θα ανέβει από το 26% στο 36%.

Η Ασία θα παραμείνει η περιοχή με τους περισσότερους μουσουλμάνους, ωστόσο η ταχύτερη πληθυσμιακή αύξηση στην υποσαχάρια Αφρική θα ανεβάσει το μερίδιο της ηπείρου από το 18% των μουσουλμάνων παγκοσμίως το 2020 στο 27% έως το 2070.

Το μερίδιο της Ασίας και του Ειρηνικού θα υποχωρήσει από το 59% στο 50%, παρότι ο απόλυτος αριθμός των πιστών εκεί θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Το Πακιστάν αναμένεται να ξεπεράσει την Ινδονησία έως το 2070 ως η χώρα με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στον κόσμο, φτάνοντας περίπου τα 461 εκατομμύρια. Θα ακολουθήσουν η Ινδία, με περίπου 334 εκατομμύρια, και η Νιγηρία.

Στην Ευρώπη, η πληθυσμιακή αύξηση θα ανεβάσει το ποσοστό των μουσουλμάνων από το 6% το 2020 στο 13% έως το 2070, με τη Σουηδία και τη Γαλλία να καταγράφουν αισθητή άνοδο.

Στη Βόρεια Αμερική, ο αριθμός των μουσουλμάνων αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 6 εκατομμύρια σε 20 εκατομμύρια την ίδια περίοδο.

Αυξάνεται ο χριστιανισμός, επίκεντρο του ιουδαϊσμού το Ισραήλ

Παρά τη μείωση των πιστών στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο παγκόσμιος χριστιανικός πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί.

Έως το 2070, το Pew εκτιμά ότι οι χριστιανοί παγκοσμίως θα αγγίξουν τα τρία δισεκατομμύρια, μια αύξηση της τάξης του 30%, διατηρώντας το μερίδιό τους στον παγκόσμιο πληθυσμό γύρω στο 29%.

Η υποσαχάρια Αφρική θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό αυτής της ανόδου, καθώς έως το 2070 αναμένεται να ζει εκεί πάνω από το ήμισυ των χριστιανών του πλανήτη.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προβλέπεται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως η χώρα με τον μεγαλύτερο χριστιανικό πληθυσμό, φτάνοντας περίπου τα 299 εκατομμύρια.

Στην Ευρώπη, η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η αυξανόμενη απομάκρυνση από τη θρησκεία αναμένεται να μειώσουν τον αριθμό των χριστιανών από 505 εκατομμύρια το 2020 σε 324 εκατομμύρια έως το 2070.

Στις ΗΠΑ, ο αριθμός αυτός αναμένεται να υποχωρήσει από 217 εκατομμύρια σε 174 εκατομμύρια, με τους χριστιανούς να πέφτουν κάτω από το ήμισυ του πληθυσμού έως το 2065. Στον Καναδά, το όριο αυτό ενδέχεται να ξεπεραστεί ήδη από το 2030.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ προβλέπεται να φιλοξενεί την πλειονότητα των Εβραίων του κόσμου έως το 2070, καθώς οι πληθυσμοί στις ΗΠΑ και την Ευρώπη μειώνονται.

Το Pew εκτιμά ότι το μερίδιο του Ισραήλ στον παγκόσμιο εβραϊκό πληθυσμό θα αυξηθεί από 46% το 2020 σε 62%, με τον εβραϊκό πληθυσμό της χώρας να ανεβαίνει από 6,8 εκατομμύρια σε 11,1 εκατομμύρια, κυρίως λόγω των υψηλότερων ποσοστών γονιμότητας.

Το μερίδιο των ΗΠΑ αναμένεται να μειωθεί από 39% σε 26%, σημειώνοντας απώλεια περίπου 1,2 εκατομμυρίου ανθρώπων, ενώ το ποσοστό της Ευρώπης θα πέσει από 9% σε 5%.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο εβραϊκός πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί από 15 εκατομμύρια σε 18 εκατομμύρια έως το 2070, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τον συνολικό πληθυσμό της Γης. Ως αποτέλεσμα, το παγκόσμιο ποσοστό του θα υποχωρήσει ελαφρώς, από 0,19% σε 0,17%.

Η έρευνα υπολογίζει τα στοιχεία αυτά με βάση το θρήσκευμα και γενικά εξαιρεί όσους αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι για πολιτισμικούς ή οικογενειακούς λόγους, χωρίς να ασκούν τη θρησκεία.

Πού οφείλονται αυτές οι μετατοπίσεις;

Οι βασικοί παράγοντες πίσω από τους διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι η ηλικιακή δομή του πληθυσμού και τα ποσοστά γονιμότητας, καθώς οι πληθυσμιακές ομάδες με περισσότερους νέους τείνουν να αυξάνονται ταχύτερα.

Το 2020, η διάμεση ηλικία των μουσουλμάνων ήταν τα 24 έτη, έναντι 33 για τους μη μουσουλμάνους. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία ή πλησιάζει σε αυτήν.

Μεταξύ 2020 και 2025, γεννήθηκαν περίπου 252 εκατομμύρια παιδιά από μουσουλμάνες μητέρες, σε σύγκριση με 208 εκατομμύρια από χριστιανές μητέρες.

Οι αποκλίσεις στη γονιμότητα εντός του ιουδαϊσμού επηρεάζουν επίσης τη γεωγραφική κατανομή. Οι Εβραίες γυναίκες στο Ισραήλ αποκτούν κατά μέσο όρο τρία παιδιά, έναντι 1,5 στις ΗΠΑ, όπου ο εβραϊκός πληθυσμός είναι συνολικά γηραιότερος.

Σε ορισμένες δυτικές χώρες, άνθρωποι που ανατράφηκαν ως χριστιανοί εγκαταλείπουν εντελώς τη θρησκεία, επιτείνοντας τη μείωση του χριστιανικού πληθυσμού.

Μεταξύ των μουσουλμάνων πιστών, η επίδραση της αλλαγής θρησκεύματος είναι περιορισμένη: το Pew εκτιμά ότι το 99% όσων ανατρέφονται ως μουσουλμάνοι συνεχίζουν να αυτοπροσδιορίζονται ως μουσουλμάνοι και στην ενήλικη ζωή τους.

Το Pew προειδοποιεί να μην ερμηνεύονται οι προβλέψεις αυτές ως ένδειξη ανταγωνισμού μεταξύ των θρησκειών, επισημαίνοντας ότι η πτώση στο ποσοστό μιας θρησκείας δεν σημαίνει απαραίτητα και μείωση του αριθμού των πιστών της.

Το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης αύξησης και στις δύο θρησκείες θα σημειωθεί σε χώρες όπου η καθεμία αποτελεί ήδη την πλειονότητα του πληθυσμού, καταλήγει η έκθεση του Pew.