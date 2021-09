Γερμανία | Ο Σολτς έχει το προβάδισμα για καγκελάριος

Αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, ο υποψήφιος του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD), Όλαφ Σολτς, θα αναδειχθεί νέος καγκελάριος της Γερμανίας στις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου.

Ένας από τους πυλώνες του προγράμματός του είναι να αποκαταστήσει την κεντροαριστερά ως γέφυρα ανάμεσα στη μεσαία τάξη, την παραδοσιακή εργατική τάξη και το πρεκαριάτο (επισφαλές προλεταριάτο). «Ουδέποτε η σοσιαλδημοκρατία υπήρξε ελιτίστικο πρότζεκτ που ζητούσε ότι καθένας πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο». Οι λέξεις-κλειδιά στην καμπάνια του είναι «σεβασμός και αξιοπρέπεια» («κοινωνία του σεβασμού», «σεβασμός προς εσάς», «σεβασμός για το μέλλον σας»).

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό με την αξιοσύνη αυτή καθαυτή», λέει ο Σολτς. «Αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να περιορίζεται στους υψηλά αμειβόμενους και στους πτυχιούχους πανεπιστημίου. Ένας φύλακας ασφαλείας αξίζει επίσης. Οι χειρώνακτες εργαζόμενοι δεν αξίζουν λιγότερο σεβασμό από τους πανεπιστημιακούς».

Αυτή η αντίληψη της αξιοκρατίας εδράζεται ουσιαστικά στις απόψεις του Αμερικανού φιλοσόφου, Μάικλ Σαντέλ, τις οποίες διατύπωσε το 2020 στο βιβλίο του «The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good?». Αυτή η κεντροαριστερής έμπνευσης άποψη της αξιοκρατίας ανατρέπει τη δεσπόζουσα τα τελευταία 30 χρόνια ιδέα της αξιοκρατίας, της οποίας ο ρόλος στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ελίτ και λαού δεν ήταν καθόλου αμελητέος.