Πεντανόστιμα ριγκατόνι με γαρίδες στον φούρνο

Αυτή η συνταγή με ριγκατόνι είναι ιδανική για ένα σούπερ χορταστικό, γρήγορο και εύκολο δείπνο ή μεσημεριανό ενώ αποτελεί και μια ευχάριστη οικογενειακή ιδέα γεύματος που πρέπει να δοκιμάσετε.
Υλικά
- 1 κουταλάκι του γλυκού φυτικό λάδι
- 1 πακέτο ριγκατόνι
- 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο
- 1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο σκόρδο
- 1 κιλό άψητες μέτριες γαρίδες, καθαρισμένες και ξεφλουδισμένες
- 3 κουταλιές της σούπας φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο
- 2 κουταλάκια του γλυκού ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο
- 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις
μισό φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλου
- 1 φλιτζάνι γάλα
- 2 μεγάλες ντομάτες, ψιλοκομμένες
- 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού
- 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
- 1 κουταλάκι του γλυκού αλεσμένο μαύρο πιπέρι
- τρία τέταρτα φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα
- μισό φλιτζάνι τριμμένο τυρί μοτσαρέλα
Εκτέλεση
- Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175 βαθμοί Κελσίου.
- Βράζουμε νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Ρίχνουμε τις πένες και ανακατεύουμε κατά διαστήματα, μέχρι να μαλακώσουν, περίπου 11 λεπτά.
- Ζεσταίνουμε 2 κουταλιές βούτυρο και το φυτικό λάδι σε μεγάλο τηγάνι, σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε το σκόρδο και μαγειρεύουμε μέχρι να μυρίσει, περίπου 30 δευτερόλεπτα. Προσθέτουμε τις γαρίδες, τον μαϊντανό και τον άνηθο. Μαγειρεύουμε και ανακατεύουμε, αναποδογυρίζοντας τις γαρίδες μέχρι να ροδίσουν, για 3 με 4 λεπτά. Μεταφέρουμε τις γαρίδες σε ένα πιάτο και τις αφήνουμε στην άκρη. Προσοχή:
- Κρατάμε τον ζωμό στην άκρη!
- Λιώνουμε το υπόλοιπο βούτυρο στο τηγάνι, ανακατεύοντας με τον ζωμό από τις γαρίδες. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν, παίρνοντας ένα χρυσαφί χρώμα. Προσθέτουμε έναν ζωμό κοτόπουλου και γάλα, με αυτή τη σειρά. Χτυπάμε και ρίχνουμε τις ντομάτες, τον χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι. Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει.
- Ανακατεύουμε την περισσότερη ποσότητα των τυριών στη σάλτσα μέχρι να αρχίσουν να λιώνουν και η σάλτσα να γίνει κρεμώδης. Ρίχνουμε τα ριγκατόνι και τις γαρίδες και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια βάζουμε το υπόλοιπο τριμμένο τυρί μέχρι να καλυφθεί κάθε σημείο της επιφάνειας.
- Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο μέχρι να ροδίσει από πάνω και η σάλτσα να βγάζει φουσκάλες γύρω από τις άκρες, για 8 με 10 λεπτά.
