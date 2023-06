Το 14/88 και άλλοι μυστικοί κώδικες μίσους

Αριθμητικά σύμβολα που αντιστοιχούν σε γράμματα του λατινικού αλφάβητου, ή ολόκληρες φράσεις του Αδόλφου Χίτλερ. Αυτά χρησιμοποιούν οι σκληροπυρηνικοί ακροδεξιοί οπαδοί στις υπογραφές τους αλλά και στα τατουάζ που κάνουν. Τι σημαίνουν όμως;

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των αριθμητικών συμβόλων που χρησιμοποιούν ορισμένοι που δηλώνουν οπαδοί ακροδεξιών ομάδων είναι το 14/88 ή 14*88. Αν νομίζετε ότι πρόκειται για κάποια ημερομηνία, «απόκρυφη» αριθμητική πράξη ή ίσως κάποιο τετραψήφιο νούμερο «βοήθειας» της Χρυσής Αυγής, ξανασκεφτείτε το.

Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για την επεξήγηση αυτού του συμβόλου, καταλήγει κανείς σε αναφορές για αριθμητικά «σύμβολα μίσους» που χρησιμοποιούν ακροδεξιές και ρατσιστικές οργανώσεις ανά τον κόσμο. Τι ακριβώς συμβολίζουν αυτά τα δύο νούμερα;

Το 14 σημαίνει «14 λέξεις» και αναφέρεται στη φράση με την οποία ο εξτρεμιστής Ντέιβιντ Λέιν δικαιολόγησε τις εγκλήματικές πράξεις του στα πλαίσια της ρατσιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης «The Order» που στη δεκαετία του 1980 έσπειρε τον τρόμο με ληστείες και δολοφονίες. Αυτές είναι οι 14 λέξεις του κ. Λέιν (πέθανε στη φυλακή το 2007 εκτίωντας ισόβια ποινή):

“We must secure the existence of our people and a future for white children.”

Για το 88 υπάρχουν διφορούμενες ερμηνείες. Ορισμένοι το χρησιμοποιούν ως κρυμμένη αναφορά στον ναζιστικό χαιρετισμό “Heil Hitler”, καθώς το H είναι το όγδοο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου. Οπότε 88 = HH δηλαδή Heil Hitler.

Επομένως όταν κάποιος υπογράφει ή έχει τατουάζ με το σύμβολο 14/88 ή 14*88 είναι σαν να λέει: «Πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη της φυλής και ένα μέλλον για τα λευκά παιδιά, Heil Htiler». Δηλαδή δηλώνει την πίστη του στις αρχές και τα ιδεώδη του Εθνικοσοσιαλισμού, όπως τον εξέφρασαν οι Ναζί.

Μια άλλη ερμηνεία που δίνουν οι ίδιοι οι νεοναζί για το 88 είναι πως αναφέρεται σε 88 λέξεις από το ευαγγέλιο του Ναζισμού, το Mein Kampf του ίδιου του Αδόλφου Χίτλερ. Σε αυτές τις 88 λέξεις υποτίθεται πως αναφέρεται στην ανωτερώτητα της αρείας φυλής.

Οι μυστικοί κώδικες των ακροδεξιών νεοναζί, κυρίως του εξωτερικού τους οποίους αντιγράφουν και οι εγχώριοι συναγωνιστές τους, δεν εξαντλούνται όμως εδώ. Υπάρχουν ακόμα τα εξής:

28: Το 2 συμβολίζει το γράμμα B και το 8 το γράμμα Η. Πρόκειται ουσιαστικά για κρυμμένο αρκτικόλεξο της φράσης Blood & Honour που χρησιμοποιείται διεθνώς από ομάδες νεοναζί και σκινχεντ. Στην Ελλάδα, το έχουμε ακούσει μεταφρασμένο στο γνωστό σύνθημα «Αίμα, Τιμή…» που ακούγεται σε συγκεντρώσεις της Χρυσής Αυγής.

18: Το 1 συμβολίζει το γράμμα Α και το 8 το γράμμα Η. Ενα ακόμα κρυμμένο αρκτικόλεξο, αυτή τη φορά της φράσης “Adolf Hitler”

5: Ο αριθμός αυτός σημαίνει “I have nothing to say”. Το χρησιμοποιούν -ειδικά στις ΗΠΑ- για να δηλώσουν τον κώδικα σιωπής για τις πράξεις τους.

100%: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την καθαρή Άρεια καταγωγή του ατόμου. Κάποιοι ρατσιστές το χρησιμοποιούν για να δηλώσουν την ανάγκη για μια καθαρή, λευκή φυλή χωρίς αναμείξεις με τις υπόλοιπες.