Μίλαν και Ίντερ παρουσίασαν το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο που θα αντικαταστήσει το ιστορικό Σαν Σίρο

Η Ίντερ και η Μίλαν παρουσίασαν σήμερα το νέο τους γήπεδο, το οποίο θα ονομάζεται «Generali Stadium» και φιλοδοξεί να αποτελέσει το επόμενο, μεγάλο ποδοσφαιρικό τοπόσημο της ιταλικής «πρωτεύουσας της μόδας».

Το νέο υπερσύγχρονο στάδιο, με τις μεγάλες τσιμεντένιες αψίδες και την εκτεταμένη λευκή οροφή, προορίζεται να αντικαταστήσει το ιστορικό Σαν Σίρο από τη σεζόν 2031/32.

«Είναι χαμηλότερο στο κέντρο και ψηλότερο στις άκρες, ώστε να εξυπηρετεί τους φιλάθλους και των δύο ομάδων στις εξέδρες πίσω από τις εστίες», εξήγησε ο Βρετανός αρχιτέκτονας Νόρμαν Φόστερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μιλάνο.

Πίσω από τις εντυπωσιακές τσιμεντένιες αψίδες, βασική επιδίωξη των δημιουργών είναι οι θεατές να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Όπως επισήμανε ο Ντέιβιντ Μάνικα, ειδικός στον σχεδιασμό αθλητικών εγκαταστάσεων που συνεργάστηκε με τον Φόστερ στο πρότζεκτ, οι εξέδρες πίσω από τις εστίες θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη κλίση, που θα φτάνει τις 37 μοίρες.

Το νέο γήπεδο θα φέρει το όνομα της «Generali», του ιταλικού ασφαλιστικού κολοσσού που θα αποτελέσει τον χορηγό ονοματοδοσίας. Σύμφωνα με τις εικόνες που παρουσιάστηκαν απόψε το βράδυ στο «Κάστρο των Σφόρτσα», ένα ακόμη εμβληματικό σημείο του Μιλάνου, η κατασκευή θα διαθέτει υπερυψωμένη διάταξη.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ακουστική, καθώς η οροφή θα καλύπτει όλες τις εξέδρες, αφήνοντας ακάλυπτο μόνο τον αγωνιστικό χώρο. Στόχος είναι ο σχεδιασμός να ενισχύει την ένταση της εξέδρας και να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των αγώνων. «Ο σχεδιασμός αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια, ώστε να αντιπροσωπεύει το Μιλάνο», υπογράμμισε ο Μάνικα.

Το «Generali Stadium» δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου, ράγκμπι, αλλά και μεγάλες συναυλίες. «Θέλω ο κόσμος να φτάνει στο νέο γήπεδο με τον ίδιο ενθουσιασμό που ένιωθε και στο προηγούμενο, αλλά να αισθάνεται ότι αυτό είναι ακόμη πιο αυθεντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάνικα.

Η Ίντερ και η Μίλαν κατέβαλαν 197 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του σημερινού γηπέδου και των παρακείμενων χώρων στάθμευσης, όπου σχεδιάζουν να κατασκευάσουν τη νέα εγκατάσταση, την οποία θα συνεχίσουν να μοιράζονται.

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χωρητικότητα του νέου σταδίου θα ανέρχεται σε 71.500 θέσεις, έναντι περίπου 75.000 του σημερινού Σαν Σίρο, ενώ η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για το 2028. Ο Νόρμαν Φόστερ και ο Ντέιβιντ Μάνικα έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στον σχεδιασμό του ιστορικού γηπέδου Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο.

Το σημερινό «Σαν Σίρο», γνωστό και ως στάδιο «Τζουζέπε Μεάτσα», αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα γήπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Συχνά αποκαλείται «καθεδρικός ναός από μπετόν» και είναι το μεγαλύτερο στάδιο της Ιταλίας, με χωρητικότητα περίπου 75.000 θεατών.

Εγκαινιάστηκε το 1926 και έχει ανακαινιστεί αρκετές φορές έκτοτε, ωστόσο πλέον δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των φιλάθλων και των δύο συλλόγων, οι οποίοι επιδιώκουν να αυξήσουν τα έσοδά τους από την εμπορική αξιοποίηση του γηπέδου.

Πριν από την παρουσίαση του νέου σχεδίου, ορισμένοι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν έξω από το «Κάστρο των Σφόρτσα» και τραγούδησαν: «Αφήστε μας το γήπεδό μας, τα φώτα του Σαν Σίρο δεν θα σβήσουν ποτέ».

Το ιστορικό στάδιο αναμένεται να κατεδαφιστεί σε μεγάλο βαθμό, όταν οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου θα βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους.